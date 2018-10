Gala Radisson: la période de mise en candidature est lancée

AFFAIRES. La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a lancé la période de mise en candidature pour le 34e Gala Radisson qui aura lieu le 15 février 2019 au Delta Trois-Rivières.

Ce rassemblement annuel de la communauté d’affaires trifluvienne comptera désormais sur Desjardins Entreprises Mauricie comme présentateur officiel de l’événement.

«La mise en candidature est un moment fort attendu par les entrepreneurs afin d’honorer ceux qui sont au coeur de notre vitalité socioéconomique. Célébrons les efforts et les réussites de nos entreprises et de nos gens d’affaires, car c’est leur détermination qui distingue notre région. On est souvent témoin d’individus qui se démarquent, c’est le temps de leur rendre hommage», souligne le président de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Marco Champagne.

Parmi les nouveautés de cette 34e édition, la CCI3R a créé une nouvelle catégorie, Reprenariat et relève d’entreprise, qui mettra en lumière les entreprises qui ont passé par ce processus dans les dernières années.

Aussi, la catégorie Relève professionnelle ou d’affaires est renommée Jeune personnalité d’affaires féminine et masculine. Cette catégorie conserve néanmoins sa même vocation, soit de récompenser les entrepreneurs de 40 ans et moins.

Puis, la catégorie touristique sera fractionnée en deux volets: volet attraits et événements et volet services, qui seront présentés en alternance aux deux ans. Pour cette année, on attend les mises en candidature des entreprises touristiques volet services.

La présidente du comité organisateur, Annie Branchaud, invite les individus et les entreprises à répondre en grand nombre à cet appel de candidatures. Elle rappelle qu’être finaliste au Gala Radisson: «c’est une opportunité d’affaires incroyable qui permet de faire rayonner son entreprise et d’être reconnue dans la communauté d’affaires trifluvienne.»

La date limite pour déposer une candidature est fixée au vendredi 9 novembre à 16h. Pour ce faire, rendez-vous au www.cci3r.com section Gala Radisson. Les noms des finalistes seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se tiendra le mardi 15 janvier 2019 au Foyer de la Salle J.-Antonio-Thompson.

11 catégories avec finalistes:

Entreprise de services à l’entreprise

Nouvelle entreprise

Entreprise de services à la communauté

Entreprise culturelle

Entreprise commerciale et restauration plus de 30 employés

Innovation et technologies

Reprenariat et relève d’entreprise

Nouvelles pratiques d’affaires

Industrie touristique – volet services

Jeune personnalité d’affaires féminine ou masculine

Employeur de choix

5 Prix Hommage, sans finaliste

Investissement

Coup de coeur – Fierté régionale

Ambassadeur centre-ville

Personnalité féminine

Personnalité masculine

Prix Hommage «Personnalités féminine et masculine»

La CCI3R propose aussi de soumettre la candidature d’une personnalité qui s’est distinguée par ses compétences entrepreneuriales et/ou intrapreneuriales, par ses réalisations, son dynamisme et son engagement social.