Gala Radisson: célébrer l’audace et les bons coups des entreprises d’ici

La 35e édition du Gala Radisson aura lieu le 21 février à l’hôtel Delta Trois-Rivières sous la thématique «Coup d’éclat». Ce sera l’occasion de mettre en lumière les bons coups et succès des entreprises trifluviennes dans la dernière année.

«Le Gala est là pour faire l’éloge de l’audace et des bons coups de ces entreprises qui font rayonner Trois-Rivières ici et ailleurs, souligne Johanne Hinse, présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) qui organise la soirée. Ce sont des gens dont le talent et la créativité méritent une reconnaissance. Cette année, nous avons été impressionnés par la qualité, l’expertise et la quantité des candidatures reçues.»

En plus des prix remis dans 11 catégories avec finalistes, cinq prix hommage seront décernés durant la soirée: Bâtisseur centre-ville, Investissement, Coup de cœur, Personnalité masculine et Personnalité féminine.

Pour cette 35e édition, le jury, présidé par Frédéric Laurin, a été élargi à neuf membres provenant de divers horizons. Par ailleurs, Desjardins Mauricie s’allie à l’événement pour une 7e année à titre de partenaire présentateur.

Les billets pour assister au Gala Radisson sont en vente au coût de 175$ auprès de la CCI3R.

FINALISTES

Entreprise de services à l’entreprise

Groupe Neksys-Excelpro

Groupe SFP Conseillers en ressources humaines

Pierre Naud inc. BMR

Entreprise de services à la personne

Les Habitations populaires du Québec

Hôpital vétérinaire Les Rivières

Voyages à Rabais

Entreprise commerciale et restauration (moins de 30 employés)

Joelle Collection

Le Manoir du spaghetti

Y Pizza

Repreneuriat – relève d’entreprise

Centre dentaire Jacques Auger

Géomatique BLP arpenteurs-géomètres

Technic Alarme

Employeur de choix

IGA des Chenaux Famille Paquette

Groupe SCE

Novo

Innovation et technologies

AGT Robotique

Epsilia

Innovations Voltflex

Nouvelle entreprise

Distillerie Wabasso

Joelle Collection

Y Pizza

Entreprise culturelle

Amphithéâtre Cogeco

Les Sages Fous

Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Nouvelles pratiques d’affaires

Grand Prix de Trois-Rivières

IGA des Chenaux Famille Paquette

SPA Mauricie

Industrie touristique

Amphithéâtre Cogeco

Festival international de Danse Encore

Grand Prix de Trois-Rivières

Jeune personnalité féminine et masculine