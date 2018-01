Gala Radisson: une célébration du travail acharné des entrepreneurs

Crédit photo : Photo Daniel Jalbert, photographe

AFFAIRES. Le 33e Gala Radisson se tiendra le 16 février à l’hôtel Delta sous le thème Le vent dans les voiles.

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR) profitera de l’occasion pour célébrer la vitalité économique dans la ville, ainsi que le travail acharné des entrepreneurs qui y contribuent.

«C’est une occasion privilégiée pour se rappeler qu’il y a des gens courageux et ambitieux derrière le dynamisme économique de la ville, souligne Amélie St-Pierre, présidente de la CCITR. Ces gens seront nos modèles et notre source d’inspiration et de motivation. Chaque année, on est stupéfait par l’expertise et le talent des finalistes qui se démarquent dans leur secteur respectif.»

Durant la soirée, dix prix seront remis dans diverses catégories, auxquels s’ajouteront les prix Coup de cœur – fierté régionale, Ambassadeur centre-ville, Investissement, Personnalité féminine et Personnalité masculine.

Cette année, le comité a reçu un plus grand nombre de candidatures que par les années passées, de sorte que l’on compte trois finalistes dans toutes les catégories. Le jury était présidé par Frédéric Laurin, professeur à l’école de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

«On a reçu beaucoup de dossiers de grande qualité. Les membres du jury n’ont pas eu un travail facile. C’est grâce à ces gens d’affaires et à tous les autres que l’économie va de mieux en mieux. Tout un travail a été réalisé à Trois-Rivières et dans la région et là, on en voit les retombées», indique Marie-Pier Matteau, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

Le Gala Radisson sera animé par Sophie Bernier et Jean-Philippe Nadeau, présentateurs du Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec. Des capsules vidéo mettant en vedette les finalistes seront d’ailleurs mises en ligne sur le site web de la CCITR.

Les billets pour la soirée sont en vente au coût de 145$ auprès de la Chambre de commerce et d’industries (819 375-9628 ou par courriel: catherine.lajoie@cci3r.com).

Les finalistes sont…

Entreprise de services aux entreprises

Clic – Le Réseau linguistique

Soluce Fiscalité et comptabilité

Urgence portuaire

Entreprise de services à la personne

Cénam

Hôpital vétérinaire Les Rivières

Hôpital vétérinaire Trifluvien

Entreprise commerciale et restauration (moins de 30 employés)

Binerie Chik du centre-ville

Boutique Belles de nuit Belles de jour

Le Buck – Pub Gastronomique

Industrie touristique

Festival international de Danse Encore

FestiVoix de Trois-Rivières

Hôtel OUI GO!

Employeur de choix

CDEC de Trois-Rivières

Consultants MESAR

Soluce Fiscalité et comptabilité

Innovation et nouvelles technologies

Kruger

Plastique ThermoSoudure

Urgence portuaire

Nouvelles pratiques d’affaires

Grand Prix de Trois-Rivières

Hôpital vétérinaire Les Rivières

Kruger

Nouvelle entreprise

Construction RLR Turcotte

L&P Vêtements

Hôtel OUI GO!

Entreprise culturelle

Corporation Secondaire en spectacle

Festival international de Danse Encore

Le Costumier Chavigny

Relève d’affaires ou professionnelle

Joelle Desaulniers (Collection Joelle Desaulniers)

Joël Gallant (Clic – Le Réseau linguistique)

Patrick Massicotte (Soluce Fiscalité et comptabilité)