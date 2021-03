Gala Radisson : Amélie St-Pierre et Thomas Grégoire sacrés personnalités de l’année

Le 36e Gala Radisson, capté en direct de l’Amphithéâtre Cogeco, a récompensé, le 25 mars, 16 lauréats qui se sont démarqués au cours la dernière année.

Les lauréats sont :

Trois-Rivières Location , Radisson Entreprise de services à l’entreprise

, Radisson Entreprise de services à l’entreprise Plein Air Ville-Joie , Radisson Entreprise de services à la communauté

, Radisson Entreprise de services à la communauté Fouquet Morel , Radisson Entreprise commerciale et restauration

, Radisson Entreprise commerciale et restauration Proaxion , Radisson Nouvelle entreprise

, Radisson Nouvelle entreprise Centre de métallurgie du Québec , Radisson Innovation et technologies

, Radisson Innovation et technologies Hôtel Oui GO! , Radisson Entreprise culturelle et touristique

, Radisson Entreprise culturelle et touristique Gestion K.A.P – Écobyke , Radisson Développement durable

, Radisson Développement durable Mallette s.e.n.c.r.l , Radisson Employeur de choix

, Radisson Employeur de choix Cogeco Connexion, équipes Relations avec les Communautés Québec , Radisson Nouvelles pratiques d’affaires

, Radisson Nouvelles pratiques d’affaires Groupe Cloutier , Radisson Repreneuriat – Relève d’entreprise

, Radisson Repreneuriat – Relève d’entreprise Patrick Buisson, Restaurant Le Rouge Vin , Radisson Jeune personnalité d’affaires masculine

, Radisson Jeune personnalité d’affaires masculine Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, Radisson Coup de coeur fierté trifluvienne

Prix hommage

Lors de la soirée, quatre prix hommage ont été décernés. Le Radisson Ambassadeur centre-ville a été remis à Acolyte pour le fort sentiment d’appartenance au centre-ville trifluvien, pour la façon dont l’agence oeuvre avec l’équipe, en proposant notamment un plan de relève efficace, et pour sa contribution active au renouveau créatif de la ville.

«Ça nous fait chaud au cœur. Quand j’étais tout jeune, je rêvais d’avoir une entreprise au centre-ville. Ça fait 20 ans qu’on est là et on est très fiers de ça», confie Philippe Lampron, associé chez Acolyte.

Le Radisson Investissement a été remis à Groupe Sacs Frontenac pour son investissement de plus de 23 millions de dollars en 2020. L’entreprise familiale manufacturière s’est dotée d’une troisième usine et des équipements lui permettant de fabriquer des sacs recyclables à 100 %, compostables et biodégradables.

«Depuis maintenant 37 ans que nous sommes en affaires. C’est pour nous une fierté de voir l’entreprise familiale grandir.»

Le Radisson Personnalité féminine a été remporté par Amélie St-Pierre, directrice générale des Hebdos Icimédias Mauricie/Rive-Sud. Elle mérite cet hommage pour ses nombreuses implications dans la communauté, sa détermination à vouloir contribuer au développement de la région, et sa vision innovante des affaires qui font d’elle une femme d’exception.

«Je suis une Trifluvienne d’adoption et je suis fière d’avoir développé mon réseau d’affaires à Trois-Rivières, dit-elle. J’ai une équipe en or. Je suis tellement bien entourée, dans toutes les facettes de ma vie. Les organisations dans lesquelles je m’implique, c’est parce que j’y crois. Ce prix-là, ç’a toujours été pour moi un prix prestigieux, voire inaccessible. C’est un rêve que je réalise.»

Le Radisson Personnalité masculine a été remis à Thomas Grégoire du FestiVoix de Trois-Rivières pour ses grandes compétences intrapreneuriales, ses qualités de visionnaire, sa capacité à mobiliser les troupes et pour son fort leadership dans le milieu trifluvien.

«J’ai toujours été accueilli de façon exceptionnelle. Il y a ici une grande ouverture, une générosité, une grande chaleur. Ça m’a permis de m’exprimer. C’est une ville incroyable. C’est une chance d’être ici, de pouvoir s’exprimer et de travailler avec des gens aussi talentueux. Dans la vie, on ne fait jamais rien seul. J’ai une équipe exceptionnelle. Je suis vraiment fier d’eux. C’est moi qui suis choyé. Ce sont eux, les personnalités de l’année, ces gens avec qui je travaille. C’est une ville et une région où je suis fier d’habiter et j’espère bien la représenter. C’est un immense honneur», lance M. Grégoire.

À noter qu’il sera possible de visionner les capsules vidéo des finalistes et les lauréats en consultant le site www.cci3r.com.