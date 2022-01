Gala Le Manufacturier: les efforts des manufacturiers mis en lumière

Après avoir dû annuler le Gala Le Manufacturier en novembre en raison des mesures sanitaires, les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ) remettent ça et annoncent la tenue du gala le 27 avril prochain.

Le comité organisateur espère pouvoir tenir l’événement en présentiel, mais se garde une marge de manœuvre pour qu’il ait lieu dans une formule virtuelle si nécessaire. Quoi qu’il en soit: ce sera soit de gala pour les manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec le 27 avril! L’organisation souhaite accueillir 300 personnes à cette occasion.

« Les deux dernières années ont amené des défis importants pour nos organisations, que ce soit en matière de main-d’œuvre, de production, d’approvisionnement ou de transport. Cependant, plusieurs entreprises manufacturières ont profité de cette période de turbulences pour revoir leurs façons de faire, apporter des solutions novatrices et investir pour moderniser leurs infrastructures. On a un rôle important de mettre en valeur les entreprises manufacturières qui se démarquent dans la région. Elles sont souvent dans l’ombre alors que leur apport est primordial à la vitalité économique de la région et du Québec », souligne Éric St-Laurent, président du conseil d’administration des MMCQ et président-directeur général d’Acier Rayco.

« C’est très important de valoriser les efforts et les énergies que les manufacturiers ont fournis et de donner un coup de main au milieu. Ils ont travaillé très fort dans les derniers mois pour se maintenir à flot, gérer les situations imprévues et innover. C’est important de soulever tous les efforts qui ont été mis et souligner la résilience des manufacturiers », ajoute Cyrille Morvan, président ex-officio du conseil d’administration des MMCQ et président du comité Gala des MMCQ.

La période de mise en candidature du Gala Le Manufacturier est en cours jusqu’au 23 février. Les entreprises manufacturières peuvent poser leur candidature dans l’une ou l’autre des neuf catégories, soit Rayonnement international, Développement durable régional, Employeur de choix, Santé et sécurité au travail et/ou gestion pandémique, Innovation produit, Innovation organisationnelle/4.0, Investissement régional, Nouvelle entreprise ou transfert d’entreprise et Jeune entrepreneur/dirigeant. Un dixième prix visant à souligner l’apport d’un Bâtisseur sera remis le soir du Gala. Ce prix n’est pas soumis à la mise en candidature.

Les formulaires électroniques sont disponibles au www.mmcq.ca.

À l’heure actuelle, l’industrie est dans une remise en question importante qui amènera, au final, une solidité plus importante du milieu, affirme M. St-Laurent. « L’industrie vit des changements importants. On voit des fermetures comme des expansions. Mais je suis persuadé que l’industrie va ressortir gagnante à la fin de cette pandémie, cette épreuve. Les gens vont en ressortir plus forts », précise-t-il.

Le contexte rend d’autant plus important cette remise de prix, renchérit M. Morvan: « Recevoir un prix remis par ses pairs et être souligné dans un gala, c’est valorisant pour un dirigeant d’entreprise. C’est leur coupe Stanley. Les gens des chambres de commerce ont peut-être plus d’opportunités différentes de faire valoir leur travail, mais le manufacturier, de son côté, travaille dans son usine ou son bureau pour amener des résultats et assurer une prospérité. C’est une belle fierté pour eux de voir leurs efforts être récompensés ».