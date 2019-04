Gala Gens de Terre & Saveurs: l’école Louis-de-France se démarque

GALA. Près de 300 invités ont assisté au dernier Gala Gens de Terre & Saveurs, sous la présidence d’honneur du chef Pasquale Vari. Au cours de la soirée, 24 entreprises et entrepreneurs ont été mis en lumière dans 11 catégories.

C’est la famille Gélinas, de la Ferme Gémini de Saint-Barnabé, qui a été sacrée famille agricole de l’année. Ses pairs ont reconnu en cette famille des qualités de persévérance, d’implication et de fibre entrepreneuriale.

La nouvelle catégorie Le Coq, soulignant l’importance et le caractère innovant des initiatives locales et régionales en matière de saines habitudes de vie, a récompensé l’école Louis-de-France pour son projet L’Agroalimentaire s’invite à l’école. Plus d’une dizaine de candidatures avaient été soumises pour ce prix.

AGRICULTRICE D’EXCEPTION

Louise Villeneuve (Ferme La Cueille), Saint-Étienne-des-Grès

AGRICULTEUR D’EXCEPTION

Léon Gagnon (Ferme L&J Gagnon), Saint-Adelphe

EMPLOYÉS

Mékinac : Mylène Dessureault (Ferme Pittet), Saint-Tite

Maskinongé : Serge Plante (Ferme Bussières), Saint-Justin

Des Chenaux : Pier-Yves Martin (Ferme Charrière), Batiscan

Haute-Mauricie : Emmanuelle Ouellet (Ferme René Desbiens), La Croche

FAMILLE AGRICOLE

Famille Gélinas (Ferme Gémini), Saint-Barnabé

ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE

Boulangerie Guay, Trois-Rivières

JEUNE ENTREPRENEUR DE LA RELÈVE

Marc-Antoine Masson (Ferme Lainson), Saint-Maurice

TOURISME GOURMAND

Mékinac : Café aux cinq Sœurs, Sainte-Thècle (gagnant régional)

Maskinongé : La Bezotte, Yamachiche

Des Chenaux : Épi, buvette de quartier, Trois-Rivières

AGROTRANSFORMATEUR

Mékinac : Belle à croquer, Sainte-Thècle

Maskinongé : Les Couleurs de la terre, Yamachiche (gagnant régional)

Des Chenaux : La Bisonnière, Saint-Prosper

Haute-Mauricie : Microbrassserie La Pêcheresse

DÉTAILLANT AGROALIMENTAIRE

Mékinac : Boulangerie Germain, Sainte-Thècle

Maskinongé : La Pousse-Santé, Louiseville (gagnant régional)

Des Chenaux : Les Mlles Cossette, Saint-Prosper

NOUVELLE ENTREPRISE

Maskinongé : la Ferme du Garde-Manger, Saint-Justin

Des Chenaux : Le Fief d’Orvilliers, Sainte-Anne-de-la-Pérade (gagnant régional)

Haute-Mauricie : AFFM, La Bostonnais

Mékinac : Ferme Caribou, Saint-Adelphe

LE COQ