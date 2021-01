Gala Femmes d’influence en sport au Québec : dépôt des candidatures

Le 16e Gala Femmes d’influence en sport au Québec se déroulera virtuellement le 5 mai. La période de mise en candidature est ouverte. Les personnes intéressées à déposer une candidature doivent le faire avant le 21 février.

Ce Gala de reconnaissance met à l’avant-plan la contribution de femmes d’exception qui oeuvrent souvent dans l’ombre. Quatre femmes parmi douze finalistes dans quatre volets – Jeunesse, Régional-Provincial, National-International et Reconnaissance – recevront le trophée Femmes d’influence pour leur implication au cours de l’année 2020, en dehors de leur performance sportive.

C’est donc l’entraineuse, l’officielle, la bénévole, la mentore, l’administratrice, la formatrice, etc. qui sera honorée par l’organisme Égale Action lors de cet événement virtuel. De plus, une organisation sportive parmi trois finalistes dans le volet – Organisation sportive de l’année – sera récompensée pour son implication dans le développement et la promotion du sport et du leadership au féminin.

Pour déposer une candidature, veuillez prendre connaissance du Cahier de mise en candidature, remplir le formulaire et le retourner avant le 21 février 2021. Consultez le site Internet www.egaleaction.com pour en savoir plus.