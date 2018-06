Un gala électrisant au Festival International de Danse Encore

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉVÉNEMENT. Des festivaliers de tous âges et de tous horizons se sont réunis pour admirer les prouesses des danseurs professionnels invités lors de la première du gala du Festival International de Danse Encore. Le public fut témoin d’une expérience unique qui rassemble des passionnés d’un art qui est bel et bien vivant.

Le spectacle s’est ouvert avec les artistes américains de la troupe Molodi. Sous les yeux émerveillés du public, ces danseurs ont su explorer les avenues du corps à l’aide d’un style de danse percussif. Le dynamisme du groupe fut contagieux puisque les festivaliers se sont même joints à la fête.

À son tour, le chorégraphe Kristian Cellini a dévoilé en première mondiale un numéro tout en délicatesse en pas de deux. Le couple de danseurs a exploité l’espace de la scène dans une ambiance feutrée afin d’amener le public ailleurs.

Provenant tout droit de Californie, la troupe Dana Foglia Dance a présenté une performance haute en intensité. La synchronisation de leurs mouvements plongea le public dans un univers survolté.

La célèbre chorégraphe Mandy Moore fut aussi de passage dans le gala grâce à ses danseurs qui ont rapidement fait vibrer la salle. Leur énergie contagieuse a inévitablement accroché un sourire aux spectateurs.

Parmi cette brochette d’artistes internationaux, le Québec était fièrement représenté par le groupe MARVL. Accueillis sous les cris et les applaudissements, ils ont enflammé en un éclair la scène. À coup d’acrobaties impressionnantes, les festivaliers ont constaté l’ampleur du talent de cette élite de danse urbaine.

Avis aux intéressés, une seconde représentation aura lieu le samedi 9 juin à 20h30 à la salle J.A. Thompson.

Un weekend qui bouge

Toujours dans le bloc des spectacles en salle, le Festival International de Danse Encore vous offre la chance d’assister à une soirée qui réunira une partie des meilleurs danseurs de TapDance en Amérique du Nord. Dans un cadre intime, la troupe Tapestry and cie présentera une performance inspirée des soirées « Gala », grâce à la collaboration du Festival Soul and Sole situé à Austin au Texas. Incarnant la Mauricie, le Trio Nelligan et les élèves de l’académie Mouv seront aussi sous les feux des projecteurs. Le tout aura lieu le 9 juin de 19h à 20h à la Maison de la Culture.

Concernant les classes des maitres, le festival donne l’occasion aux passionnées de bénéficier de l’expérience des professionnels afin de perfectionner leur technique de danse. Ouvert à tous les âges et pour tous les niveaux, ces séances couvriront un large éventail de style. Elles seront offertes du 9 et 10 juin sur divers sites. Dépêchez-vous, quelques places sont encore libres.

L’événement invite les amateurs de danse à se produire sur une scène professionnelle. Ces vitrines permettront à ces artistes d’avoir une visibilité intéressante devant un public différent. D’ailleurs, des compétitions de danse teinteront le weekend en présentant une variété de genres.

Ces performances se dérouleront au courant de la fin de semaine à la salle J.-A. Thompson et à la Maison de la culture.

Les gratuités

Dans une ambiance festive, le festival a organisé plusieurs activités gratuites qui animeront la rue des Forges. Le groupe de danse colombien AAINJAA est notamment de retour afin d’enflammer le centre-ville à l’aide de leurs percussions. Du samedi au dimanche, la troupe se produira sous la forme de trois apparitions distinctes : animation (15h15), défilé (19h15) et spectacle (22h15).

Les célébrations se poursuivent avec le Méga Party Cubain et Latin-Caliente. Ce spectacle inspiré des carnavals éblouira les spectateurs le 9 juin à 20h.

Les créations du Patin libre performeront sous des chorégraphies découlant des grands œuvres d’auteur. Ils seront présents lors du weekend à partir de 13h, 14h30 et 16h.

Aussi, les danseurs urbains, contemporains et jazz seront sur place au Piano Public le 8 juin à 18h30.

Toutes les informations concernant la programmation sont disponibles sur l’adresse suivante : www.dansencore.ca