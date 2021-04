Gala Edis: les jeunes gens d’affaires célébrés virtuellement

La Jeune Chambre de la Mauricie tiendra la 9e édition du Gala Edis le 6 mai sous le thème Éclore. La soirée se déroulera dans une formule virtuelle.

«Nos membres finalistes ont su se démarquer et atteindre leur objectif en cette année particulière, de par leur capacité d’adaptation. La Jeune Chambre de la Mauricie encourage les jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie à éclore dans notre communauté par leur dynamisme et leur persévérance», lance Alexa Hamel, présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Les participants du Gala Edis auront l’opportunité d’assister à un pré-gala, présenté par Culture 3R, qui sera diffusé en direct des studios. Au menu : préparation de cocktails en compagnie des propriétaires de la compagnie Les péteuses de broue.

En plus des prix remis dans les catégories Entreprise de l’année, Nouvelle entreprise, Microentreprise, Prix Éclore, Personnalité d’affaires féminine, Personnalité d’affaires masculine, Implication étudiante et Implication dans le milieu, la Jeune Chambre décernera les prix Coup de cœur du jury, deux mentions d’honneur, ainsi que les prix Administrateur de l’année, Hommage à un bâtisseur et Bénévole de l’année.

Le jury 2021 présidé par Élaine Giroux, directrice générale et ventes pour Cogeco Média, était composé d’Amélie St-Pierre, Fannie Brouillette, Maryline Badeau, Mathieu Cossette, Gilles Babin, Johanne Hinse, Francis-Olivier Jutras, Jean-Philippe Martin, Francyn Laquerre et Marianne Méthot.

Les billets sont en vente dès maintenant au www.jcmauricie.com.

Finalistes

Volet entrepreneuriat

Entreprise de l’année

Académie de baseball Les Aigles

Brasserie Dépareillée

Marée chandelles

Nouvelle entreprise

Hapax Atelier

Le 507

Services Gest-IA

Microentreprise

Biennale nationale de sculpture contemporaine

La Sauce du Chief

Les savons Milca Inc.

Prix Éclore

Cogeco Connexion

Terrasse St-Lau

Distillerie Wabasso

Volet Personnalité d’affaires

Personnalité d’affaires féminine de l’année

Marion Vallerand, Marginaux

Marie-Claude Poulin, Bell Média

Géna Déziel, Trois-Rivières Centre

Personnalité d’affaires masculine de l’année

Frédéric Blanchette, Blanchette Inc.

Roxan Turcotte, Construction RLR Turcotte

Steven Roy Cullen, Gazette de la Maurice

Implication étudiante

Alyson Mercure, Cégep de Trois-Rivières

Chiraz Dabbabi, UQTR

Jean-Russ Dufour, UQTR

Implication dans le milieu