Gala Edis: la période de mise en candidature est lancée

La Jeune Chambre de la Mauricie lance la période de mise en candidature en prévision du Gala Edis 2022, qui aura lieu le 6 mai sous la thématique S’envoler.

Pour son dixième anniversaire, le Gala Edis désire souligner les entreprises et les entrepreneurs de la région qui ont su prendre leur envol au cours de la dernière année.

« Les derniers mois ont été remplis de hauts et de bas pour plusieurs de nos membres et nous tenons à mettre en lumière tous les efforts qu’ils ont déployés dans cette période d’incertitude. Pour nous, s’envoler, c’est garder les yeux rivés sur l’avenir même dans les moments difficiles et s’élever au-delà des nuages », affirme Joany Dufresne, présidente du conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Les membres sont invités à déposer leur candidature ou celle de leur employeur dans l’une des dix catégories avant le 28 février à 17h: Entreprise de l’année, Nouvelle entreprise, Micro-entreprise, Pratiques d’affaires innovantes, Meilleures pratiques RH, Initiatives en développement durable, Personnalité d’affaires féminine de l’année, Personnalité d’affaires masculine de l’année, Implication dans le milieu et Implication étudiante.

Notons que le processus de mise en candidature a été revu et simplifié afin de mieux répondre aux contraintes de temps des membres.

Tous les détails sur la mise en candidature et sur l’événement sont disponibles au www.jcmauricie.com.