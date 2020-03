Gala Edis 2020: Un record de candidatures

La Jeune Chambre de la Mauricie dévoilait ce mercredi les finalistes pour le Gala Edis 2020 qui se tiendra le 24 avril prochain au Complexe Laviolette de Trois-Rivières. Pour cette 8e édition, la Gala Edis a reçu un nombre record de candidatures, soit plus de 75 dossiers de candidatures, ce qui a donné au jury du fil à retordre pour analyser le tout, en plus de la qualité qui était également au rendez-vous.

Présenté par Desjardins Entreprises, le Gala Edis 2020 se veut une occasion pour les entreprises et les jeunes personnalités d’ici de démontrer leur succès à la communauté d’affaires de la Mauricie.

C’est sous le thème de l’audace qu’aura lieu cette édition 2020. «Cette année, on a une nouvelle catégorie qui s’appelle Projet innovant, parce que dans l’audace il y a de l’innovation, et parce qu’on souligne les personnes, on souligne les entreprises, mais on ne soulignait pas nécessairement les projets. Les projets pouvaient toucher le développement durable, l’économie, ou encore les sciences. Bref, on voulait quelque chose qui sort de l’ordinaire!», mentionne Marie-Pierre Pruneau, administratrice à la Jeune Chambre de la Mauricie et directrice du Gala Edis.

«La raison d’être de la Jeune Chambre, c’est la relève d’affaires, et le Gala Edis permet de reconnaitre leur succès et de célébrer leurs bons coups. Il est primordial pour nous d’encourager l’innovation, l’ambition, l’implication et la performance des jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie. Dans toute catégorie, les finalistes de cette année peuvent être très fiers, ils sont des modèles d’inspiration pour la relève régionale», mentionne Marie-Christine Pelchat St-Jacques, présidente du conseil d’administration de la Jeune Chambre.

Des capsules pour chacun des finalistes seront tournées par NousTV Mauricie au cours des prochains jours et seront diffusées lors de la soirée, en plus d’être remises à tous les finalistes après l’événement.

Les finalistes du Gala Edis 2020, dans le volet entrepreneuriat

Repreneuriat

– Géomatique BLP arpenteurs-géomètres

– Polyshine Innovation

Entreprise de l’année

– Cinetic

– Résidence La Barcelone

– Solutions Ambra

Nouvelle entreprise

– Adrénaline urbaine

– Les Bouffons Verts

– Espace-temps jeux d’évasion

Meilleurs pratiques RH

– Cinetic

– Soluce Fiscalité et Comptabilité

– Stereo

Microentreprise

– Les Bouffons Verts

– Eklore marketing

– Madison Solutions Web

Projet innovant

– Espace-temps jeux d’évasion

– Tours Amérique

– VégÉcolo

Les finalistes du Gala Edis 2020, dans le volet personnalité d’affaires

Personnalité d’affaires féminine de l’année

– Cassy Bernier, Leblanc Martin Bernier Notaires

– Marie-Lyne Bédard, Flamn&Co

– Valérie Therrien, Musée POP

Personnalité d’affaires masculine de l’année

– Étienne Dansereau, Open Trois-Rivières

– Francis-Olivier Jutras, Adrénaline urbaine

– Roxan Turcotte, RLR Turcotte

Implication dans le milieu

– Joanie Champagne, RBC Valeurs mobilières

– Marie-Christine Vézina, Fondation du Cégep de Trois-Rivières

– Marie-Lyne Bédard, Flam&Co

D’autres prix seront également remis le soir de l’événement, dont le prix du Coup de cœur du jury, le prix Coup de cœur Communication-Marketing-ERéputation, ainsi que les prix administrateur de l’année, Hommage à un bâtisseur et Bénévole de l’année.

Seconde nouveauté au Gala Edis 2020, grâce à la collaboration de TVA, un des gagnants de la soirée se verra remettre une campagne publicitaire, incluant la production, d’une valeur de 5000 $. Le gagnant sera tiré au hasard durant la soirée.