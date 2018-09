Gala des Grands Chefs: un objectif de 90 000$

COMMUNAUTÉ. Le 21e Gala des Grands Chefs au profit de la Société canadienne du cancer (SCC) aura lieu le 12 octobre à l’hôtel Delta de Trois-Rivières sous la thématique L’apothéose du Mardi Gras.

Ce souper gastronomique rassemblera 350 acteurs du milieu des affaires de la région dans l’espoir d’amasser 90 000$.

Déjà, six courageux se sont lancés dans le vide en parachute pour amasser des fonds pour la cause. Il s’agit de Marie-Eve Bourré (Marie-Eve Bourré Avocate), Ghislain Ferron (conseiller financier indépendant), Jessica Dumont (Clé Capital), Jean-Philippe Martin (Complexe Laviolette), Francoise Parr (clinique Groupe chiropratique de Trois-Rivières) et Lyne Bélisle.

Ils se sont engagés à recueillir un minimum de 12 000 $ pour l’événement.

La brigade culinaire qui concoctera le souper sera formée de Martin Lampron (La Maison de Débauche), José-Pierre Durang (Poivre Noir), Samuel Lemieux (Le Buck: Pub Gastronomique), Hugo Hamelin (Rouge Vin), Laurent Laganière (Le Temps d’une Pinte) et Julie Turcotte (Spatule & Ganache).

Les billets pour le Gala des Grands Chefs de Trois-Rivières sont en vente au galadesgrandschefs.ca ou en communiquant avec Marie-Pierre Pruneau, au bureau régional de la SCC, au 819 374-6744.