Gala de boxe sans Simon Kean… et sans spectateurs

Eye of the Tiger Management (EOTTM) attendait la décision de la Santé publique avec impatience pour la tenue d’un premier gala de boxe au Québec depuis que la pandémie a éclaté en mars dernier. Le Centre Gervais auto à Shawinigan sera le lieu pour un premier gala le samedi 10 octobre prochain alors que trois combats sont prévus, le tout en collaboration avec les Cataractes de Shawinigan. Toutefois, le gala se tiendra sans la présence de spectateur.

Le gala présentera le duel entre David Lemieux (41-4, 34 K.-O.) et Francy Ntetu (17-3, 4 K.-O.), celui entre Arslanbek Makhmudov (10-0, 10 K.-O.) qui défendra son titre NABF des poids lourds et Dillon Carman (14-5, 14 K.-O.), en plus de celui entre Lexson Mathieu (8-0, 7 K.-O.) et Tim Cronin (12-4-2, 3 K.-O.) qui s’affronteront pour le titre NABF des poids super-moyens.

Le public pourra suivre le gala en direct sur la plateforme web Punching Grace et via Indigo à compter de 19h30.

«La santé des athlètes et de leur entourage est prioritaire alors nous avons travaillé très fort, conjointement avec la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, pour établir un protocole sécuritaire qui répond à toutes les recommandations formulées par la Santé publique du Québec», a expliqué mentionne le président d’EOTTM, Camille Estephan.

«Bien que cette dernière nous ait autorisés à présenter l’événement devant public, nous avons pris la décision de le tenir à huis clos compte tenu du contexte épidémiologique actuel et de la recrudescence du nombre de cas dans les derniers jours. Nous souhaitons remercier l’organisation des Cataractes ainsi que la ville de Shawinigan pour leur précieuse collaboration et sans qui ce premier événement à huis clos serait impossible.»

Parmi les mesures imposées, l’organisation exigera à tous les boxeurs et entraîneurs participants au gala du 10 octobre de s’isoler pour une période de 14 jours précédant l’événement, ainsi que 10 jours après ce dernier. Ceux-ci seront également confinés à l’hôtel 4 jours avant le gala et seront soumis à un test de dépistage de la Covid-19. Le soir du gala, des agents de sécurité seront déployés pour s’assurer que tous les participants respectent la distanciation physique de 2 mètres ainsi que les autres mesures de sécurité mises en place dont le respect du port du masque ou du couvre-visage en tout temps et des corridors à sens de déplacements uniques ainsi que l’usage de désinfectant à main.

«Nous avons opté pour des combats locaux, non seulement parce qu’on voulait éviter les déplacements aériens à l’internationale et les risques y étant associés, mais aussi pour permettre aux boxeurs canadiens de renouer avec l’action», ajoute M. Estephan. «Les duels locaux suscitent toujours un grand engouement auprès des amateurs de boxe parce qu’ils sont souvent des plus enlevants et électrisants. Nous sommes très fiers de la carte que nous avons réussi à mettre sur pied dans un tel contexte et nous sommes convaincus qu’elle réjouira les amateurs de boxe à travers le pays.»

«Les Cataractes de Shawinigan sont très heureux qu’EOTTM ait choisi de s’associer à notre organisation pour présenter ce gala. Ça démontre bien que la Mauricie est devenue un incontournable de la boxe au Québec», a pour sa part souligné le président des Cataractes, Roger Lavergne.