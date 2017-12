Gala de boxe Ã  Shawinigan: Simon Kean en vedette

Crédit photo : Photo Patrick Vaillancourt

BOXE. L’organisation des Cataractes de Shawinigan et Eye of the tiger management (EOTTM) s’unissent afin de présenter un important gala de boxe le 10 février prochain au Centre Gervais Auto. C’est depuis 2006 lors du combat L’Heureux-Cadieux qu’il n’avait pas eu de gala professionnel dans la ville de l’énergie.

Le combat principal de la soirée opposera le Trifluvien Simon Kean (12-0-0) à un boxeur d’expérience de 42 ans, Solomon Haumono (24-4-2).

Les deux pugilistes poids lourds sont de gros cogneurs. Simon Kean détient 11 KOs en 12 combats tandis que son adversaire détient 21 KOs sur ses 24 victoires en 30 combats.

C’est grâce à des négociations entre Roger Lavergne et EOTTM que ce gala a été rendu possible.

Au moment d’écrire ces lignes, le nombre de combats en sous carte n’a pas été confirmé, mais les organisateurs indiquent que Steven «Bang Bang» Butler sera de la demi-finale.

Actuellement, Simon Kean est classé au premier rang au Canada chez les poids lourds et au 47e rang sur les 865 boxeurs lourds dans le monde. De son côté, Haumono est au troisième rang chez les poids lourds australiens et au 95e rang au monde chez les lourds.

Les billets sont en vente à partir de 34$. Le Centre Gervais Auto pourra contenir plus de 5000 spectateurs.

«On voulait avoir un combat principal de grande qualité, affirme d’entrée de jeu le président des cataractes, Roger Lavergne. Ce combat sera spécial puisque c’est un combat obligatoire pour un opposant au titre du Commonwealth qui regroupe 52 pays.»

«Lorsque j’ai su qu’on allait faire un combat à Shawinigan, ça m’a fait chaud au cœur et je suis enchanté de me battre dans ma région en Mauricie, exprime Simon Kean. C’est une chance de pouvoir me battre devant mes partisans ici. J’espère pouvoir me battre pour des combats de championnat du monde dans quelques années, alors ça ne pourra plus être possible de se battre ici en Mauricie.»

Un gros test pour Kean

Le président d’EOTTM, Camille Estaphan, a fait l’éloge du Centre Gervais auto pour la tenue d’un tel événement.

«J’ai eu la chance de visiter l’édifice, ça nous fait rêver. Il n’a rien à envier à un autre édifice. On vient de faire un gala à la Place Bell à Laval, et on a tout ce qu’il nous faut ici pour un gala de qualité. Ça fait un petit bout de temps qu’on voulait faire un gala à Shawinigan avec les Cataractes. On a essayé fort pour présenter un gala en octobre, mais on n’avait pas l’adversaire qu’on voulait.»

«Si on voulait aller au titre du Commonwealth, Simon doit affronter Haumono. Il vient d’une famille de boxeur. Ses défaites sont toutes contre de gros boxeurs. Ce sera un grand test pour Simon. J’ai confiance en Simon et je crois qu’il sera champion du monde des poids lourds un jour», ajoute-t-il.

Plusieurs experts croyaient que le prochain adversaire de Simon Kean aurait pu être Adam Braidwood (11-1-0).

«On a eu des discussions avec d’autres boxeurs, dont Adam Braidwood. On voulait faire un combat contre lui parce qu’il a tellement parlé, mais un combat contre lui ne nous aurait pas donné les bénéfices espérés comparativement au combat contre Haumono si on gagne», ajoute M. Estaphan.

Simon Kean a lancé une pointe à l’endroit d’Adam Braidwood.

«Il ne veut pas se battre avec moi. Il aime mieux dire des niaiseries en Colombie-Britannique derrière son clavier. On lui a fait plein d’offres et il ne veut pas. Ma carrière ne tourne pas autour d’un bouffon à l’autre bout du Canada. On va s’occuper de lui lorsque ce sera le temps. Au moins Haumono a le courage de venir se battre contre moi et je le respecte pour ça. Je ne le connais pas vraiment, mais tout ce qui m’intéresse c’est de lui sacrer une volée.»