Gage McAllister intraitable en Supermoto: Chuckie Creech s’illustre en Superquads

GP3R. En Supermoto, Gage McAllister avait gagné la première épreuve présentée samedi soir et il a récidivé, ce dimanche, en début de soirée. Chez les Superquads, Chuckie Creech a remporté la seule course présentée ce week-end. Du côté du Rallycross CXE, Marc-Antoine Camirand avait la chance de mettre la main sur son 23e podium en sol trifluvien en carrière. Une erreur dès le premier tour est venue gâcher sa finale.

En AMA Supermoto…

Dans la classe Pro Open, auteur de 5 victoires en 5 courses à Trois-Rivières, Gage McAllister était à surveiller. Pas moins 12 pilotes s’alignaient sur la ligne de départ.

McAllister s’est encore hissé en tête rapidement, devant Brandon Pearce et Alberto Moseriti.

Pearce s’est ensuite blessé à la sortie d’un saut, probablement dû à un bris mécanique. Moseriti est grimpé d’un rang, tandis que Tommy Lemieux roulait en 3e place.

Le Latuquois Stéphane Dupont, vainqueur dans la catégorie amateur samedi soir, se débrouillait très bien en 6e place. Lemieux a chuté de deux positions au 10e tour, laissant la 3e position à Christian Payne.

De nouveau ce soir, McAllister n’a jamais été embêté. Moseriti et Payne complètent le podium, tandis que Dupont a croisé le fil d’arrivée en 6e place.

Dans la classe Pro Lites, Christian Payne s’est hissé en tête dès le départ devant Brady Tausan et Austin Pecoraro. Ce dernier s’est retrouvé 2e au 5e tour suite à l’abandon de Tausan, tandis que Peter Olivier grimpait 3e.

La course a pris fin sur un drapeau rouge suite à un dérapage d’un des pilotes, confirmant le podium Payne, Pecoraro et Olivier.

Dans la classe Amateur, Parker Pitman, David Bertrand et Kevin Wehr occupaient les places désirées dès les premiers instants de la course. Le drapeau rouge est venu leur assurer leur place sur le podium. Le Trifluvien Gabriel Boisvert, et Francis Casaubon, de Saint-Édouard, roulaient en milieu de peloton.

En Superquads ELKA…

Deux épreuves devaient être présentées en début de soirée, car la course de samedi soir avait été annulée après qu’un accident majeur soit survenu dès le premier tour. Auteur de tonneaux la veille, l’Américain Bucky Gardner, inconscient au moment de l’impact, était hors de danger au centre hospitalier trifluvien.

Faute de temps, une seule course aura finalement eu lieu. Le premier tour fut dominé par Nicolas Mathard, suivi de près par Anthony Béliveau et de Raphaël Barette-Savoie, de Saint-Justin.

Le favori Jasmin Plante a remonté le peloton entier, dès le deuxième tour. Il détenait une confortable avance dès le 3e tour. Chuckie Creech est lui aussi passé en mode remontée, se hissant troisième, tout juste derrière Mathard.

Mathard est venu mettre beaucoup de pression sur Creech en fin d’épreuve, mais en vain. Seul devant, Plante a quant à lui éprouvé des problèmes mécaniques, ouvrant la porte à Creech.

De retour en troisième place, Barette-Savoie a maintenu sa position jusqu’à la toute fin pour signer un podium.

Rallycross CXE

Chez les côtes-à-côtes, Marc-Antoine Camirand, de Saint-Léonard-d’Aston, et Andrew Ranger, avaient de la compétition cette année avec la présence d’Antoine L’Estage, dominant en qualifications.

L’Estage s’est installé dans le siège conducteur dès le départ, devant Ranger, alors que Camirand a été victime d’un tête-à-queue. Comme ce fut le cas tout au long du week-end, Ranger n’est pas parvenu à se hisser devant le favori.

Yvan Joyal est monté sur la troisième marche du podium, terminant devant Camirand et Bertrand Lambert.

Camirand occupe toujours le sommet des pilotes du côté des podiums trifluviens en carrière, soit avec un podium de plus au compteur que Jocelyn «Doc» Hébert (21 podiums).

Du côté des voitures 2/4 roues motrices, Simon Losier a survolé le circuit d’un bout à l’autre devant le Lavalois Karel Carré et Marc-André Brisebois.