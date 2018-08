Gage McAllister de nouveau maître en Supermoto: accident majeur en Superquads

GP3R. Les premières épreuves de quatre roues et de motos avaient lieu en fin de soirée. Gage McAllister l’a emporté du côté du Supermoto, tandis que l’épreuve de Superquads a été annulée suite à un accident majeur impliquant Bucky Gardner.

En AMA Supermoto…

Dans la classe Open Pro, auteur de 4 victoires en 2 ans à Trois-Rivières, Gage McAllister était à surveiller. Pas moins 11 pilotes s’alignaient sur la ligne de départ, dont Martin Carpentier de Berthierville.

McAllister s’est rapidement hissé en tête devant Tommy Lemieux et Bronson Pearce. L’Américain a encore dominé le circuit trifluvien, seul en tête.

Pearce (argent) et Lemieux (bronze) n’ont jamais été embêtés eux non plus, eux qui se sont offert une incroyable lutte. Pearce lui a d’ailleurs ravi l’argent au tout dernier tour. Carpentier a quant à lui terminé en 11e place, ayant complété que cinq tours.

Dans la classe Pro Lites, Brady Tausan s’est hissé en tête dès le départ devant Christian Payne et Austin Pecoraro. Payne lui a ravi la première place au tour #4, mais Tausan allait reprendre son bien deux tours plus tard. Payne a repris la position de meneur au 8e tour.

Tausan a pris les devants au dernier tour, mais Payne lui a de nouveau ravi la position de tête dans les derniers instants, alors que Pecoraro récoltait le bronze.

Dans la classe Amateur, le Latuquois Stéphane Dupont, Parker Pitman et Kevin Wehr détenaient les positions 1, 2 et 3 dans les premiers instants.

Dupont a remporté l’or (4e place au total) devant Pittman et Wehr. Francis Casaubon (Saint-Édouard) a terminé 7e (11e au total), tandis que Gabriel Boisvert (Trois-Rivières) a pris le 9e rang (14e au total).

Une deuxième course est prévue dimanche, dès 17h20.

En Superquads…

L’Américain Bucky Gardner a fait une vilaine chute dès le premier tour. Suite à un contact, son quad est monté sur le muret de gauche et s’en est suivi quelques tonneaux. Il a dû être évacué de la piste par ambulance.

La course a donc été annulée après coup.

Marc-Antoine Auger, victime d’une violente chute lors de la séance de pratique, n’a pu prendre part à l’évènement. Il a subi une fracture du bras et son week-end est terminé.

Une deuxième course de Superquads est également prévue dimanche, elle aussi à 17h20.

Rallycross des Amériques ARX 2 : Conner Martell remporte la première épreuve

La première demi-finale a été dominée par Christian Brooks, suivi de Travis Pecoy et Cabot Bigham. Scott Anderson menait la deuxième vague avant de perdre le contrôle de son véhicule dans le virage #1 sur un circuit désormais détrempé. Conner Martell en a profité pour remporter la demi-finale, devant Cole Keatts et James Rimmer.

En finale, Keatts a perdu le contrôle dans le virage #1, le reléguant au 6e rang. Martell, Brooks et Pecoy ont franchi le premier tour en position 1, 2 et 3, ce qui allait s’avérer être le podium.

Une deuxième épreuve est prévue ce dimanche dès 16h20.