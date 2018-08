Gaétan Leclerc lance sa campagne «Une voix forte pour Champlain»

ÉLECTIONS. Avant d’aller déposer son bulletin de mise en candidature comme représentant officiel du Parti québécois dans le comté de Champlain, Gaétan Leclerc a dévoilé les principaux thèmes de sa première campagne électorale.

Celui qui souhaite prendre le relais de l’ex-députée Noëlla Champagne est fort préoccupé pour les agriculteurs de son comté et par les conclusions des négociations actuelles de l’ALÉNA, entre le Canada et les États-Unis.

«Nous ne ferons pas des promesses, mais des engagements. D’ailleurs, notre chef a réussi à rallier les autres chefs pour interpeller le gouvernement fédéral et c’est important pour nos producteurs de lait. Quels seront les impacts? Que consentiront les négociateurs canadiens dans le système de gestion de l’offre et jusqu’à quel prix sont-ils prêts à aller pour arracher un accord nord-américain?»

Gaétan Leclerc entend mettre tous ses efforts durant cette campagne pour bien comprendre les besoins des familles, en s’attardant particulièrement aux soins de santé et aux services aux aînés. La formation professionnelle et le recrutement de la main-d’œuvre sont également deux sujets importants sur lesquels il a l’intention de travailler, de même que la lutte contre le décrochage scolaire.

«Avec les nombreuses entreprises qui peinent à combler des postes vacants, par exemple dans la restauration, je crois à l’importance d’intéresser davantage les jeunes décrocheurs au marché de l’emploi», a-t-il confié.

Il était d’ailleurs accompagné par Alexis Germain, un jeune raccrocheur de 17 ans qui a été engagé comme stagiaire pour occuper un emploi cet été au service d’entretien de la STTR.

«Comme gestionnaire de la STTR, je souhaite encourager les jeunes décrocheurs à occuper un emploi et je mise sur des programmes alternance-études, entre autres pour y parvenir. On vient de le vivre avec Alexis, qui avait décroché en secondaire 2, et à qui nous avons donné le goût de retourner aux études en mécaniques de véhicule lourd», a-t-il soutenu.

Il a également rencontré, mercredi, le directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi de Trois-Rivières/MRC des Chenaux (CJE), Sébastien Morin, et le directeur général du CJE, Guy Veillette. «Ils m’ont parlé d’une vaste consultation menée auprès de 5000 jeunes en moins de deux mois appelée «Ma voix compte». De ce chantier, neuf propositions concrètes en ont résulté et je les appuie toutes.»

«Je vais voir à la revitalisation du Cap-de-la-Madeleine également. La fermeture prochaine du magasin Canadian Tire et la lenteur dans l’aboutissement du dossier Aléris m’inquiètent, tout comme l’Église Sainte-Madeleine.»

Et qu’en est-il du Centre Cloutier-du Rivage? «Mes électeurs me parlent beaucoup du Centre Cloutier-du Rivage et j’y suis très sensible, car nous avons une population vieillissante qui demeure dans ce secteur. Nous devons le maintenir en activité pour préserver ainsi le tissu urbain du secteur déjà affaibli par la fermeture de nombreux commerces et industries au fil des ans.»

De son propre aveu, il entend aller à la rencontre de ses électeurs et des décideurs afin d’être capable de bien les représenter à l’Assemblée nationale s’ils lui font l’honneur de le choisir le 1er octobre prochain.