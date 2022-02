Gaëlle St-Pierre Lepitre sur la route de l’excellence

Gaëlle St-Pierre Lepitre a débuté le trampoline à l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, elle est devenue une athlète de pointe: elle avait été sélectionnée pour les Jeux du Québec et avait même obtenu la note lui permettant de recevoir une invitation aux Championnats du monde.

La Trifluvienne se souvient très bien où elle avait eu la piqûre pour son sport.

« J’étais allée au parc Laviolette avec ma mère et il y avait un spectacle de trampoline. J’ai trouvé ça tellement le fun et très impressionnant. J’ai vu des filles de mon âge et je me suis dit que, moi aussi, je voulais être capable de faire ça. On a pris un pamphlet pour m’inscrire et je n’ai jamais lâché depuis », lance-t-elle d’emblée.

« J’ai tout de suite aimé le sport et plus tard, je me suis mise à faire des compétitions et j’ai immédiatement aimé l’esprit de compétition. C’est un beau sport individuel qui demande beaucoup de concentration, mais où on développe de l’entraide les unes avec les autres. On s’entraîne avec nos compétitrices, mais on va toujours s’encourager, sans rivalité. Et lorsqu’une fille réussit, nous sommes toutes heureuses pour elle. »

Celle qui étudie en sport-études à l’Académie les Estacades a commencé très jeune à faire de la compétition, avant même d’avoir l’âge nécessaire pour en faire sur la scène provinciale. C’est à l’âge de 9 ans qu’elle a participé à sa première compétition provinciale. Maintenant âgée de 14 ans, elle a toujours poursuivi son cheminement depuis.

« Tout juste avant que la pandémie arrive, j’avais bien fait aux deux compétitions qui déterminaient qui allait aux Championnats du monde. Assez que j’avais eu la note pour être prise et qu’il nous restait juste à savoir qui allait être sélectionné. J’avais la note! Ensuite, toutes les compétitions sont tombées à l’eau », explique-t-elle.

« Ç’a été quand même difficile les périodes de pauses qu’on a eues à cause de la pandémie, en plus que notre club a dû déménager. C’est comme si on devait recommencer à la base à chaque fois et tu te rends compte que tu progresses un peu moins. C’était non seulement difficile pour garder la motivation, mais on a eu plusieurs compétitions d’annulées. Savoir que tu as travaillé fort, sans relâche, et que tout soit annulé si proche du but, c’est décevant. »

Pour atteindre de hauts standards, il faut travailler fort. La jeune St-Pierre Lepitre passe en moyenne 15 heures par semaine sur un trampoline, en plus de ses deux séances en gymnase. Bien que la Trifluvienne ait eu quelques rendez-vous ratés ces derniers mois, elle a eu la chance de se qualifier pour les Jeux du Québec, qui ont finalement été annulés eux aussi.

« J’étais tellement heureuse parce que je pouvais enfin aller vivre ça. J’attendais ça depuis longtemps et j’allais enfin vivre une haute compétition. Je me disais que tous mes efforts des derniers mois et le fait que je n’ai jamais lâché me servirait finalement. J’avais beaucoup travaillé sur la tenue et sur mes difficultés, mais bon. J’espère juste qu’ils seront reportés à plus tard et non totalement annulés. On entend toujours dire que c’est toute une expérience inoubliable, les Jeux du Québec, y compris l’ambiance », témoigne-t-elle.

« On ne lâchera pas pour autant! J’ai pour objectif de faire du trampoline le plus longtemps possible, tant que mes études me le permettront en même temps. C’est vite devenu une passion chez moi et ça n’a jamais arrêté. J’ai encore quelques objectifs en tête, dont participer aux championnats du monde. Ce serait incroyable parce que c’est comme le début sur les compétitions internationales. Ce serait un de mes rêves à atteindre », conclut-elle.