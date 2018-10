Gabrielle Hamel et Morgane Drouin brillent sur la scène provinciale

Crédit photo : Photo courtoisie

CROSS-COUNTRY. Le 47e championnat provincial scolaire de cross-country a eu lieu le week-end dernier dans les sentiers du Parc de la Rivière du Moulin, à Chicoutimi. Ce sont 600 coureurs provenant de 14 régions du Québec qui ont foulé le parcours.

Deux coureuses de la région ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Gabrielle Hamel, de l’école du Bois-Joli, est championne provinciale dans la catégorie Moustique féminin Division 2, et Morgane Drouin, de l’Institut secondaire Keranna, a remporté la catégorie Benjamin féminin Division 2.

Six autres athlètes ont également terminé parmi les dix meilleurs de leur catégorie:

Benjamin féminin Division 2

5e place – Sarah-Maude Thibodeau – École Chavigny

Benjamin masculin Division 2

5e place – Victor Roy – École secondaire Jean-Nicolet

6e place – Benjamin Niquette – Académie les Estacades

Juvénile féminin Division 2

6e place – Victoria Leblanc – Académie les Estacades

Juvénile masculin Division 2

4e place – Fabrice Arguin – École secondaire Jean-Nicolet

9e place – Charles Poulin – Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières

Au total, ce sont 37 athlètes qui ont fièrement représenté la région.

Rappelons que le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) assure la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes.