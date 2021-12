Fumoir électrique ou au gaz?

De plus en plus de gens s’intéressent aux méthodes de cuisson que permettent les fumoirs. Ces appareils, comme les barbecues, utilisent le charbon, le gaz, et même l’électricité. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et votre choix dépendra entre autres, de vos préférences. Mais si vous êtes comme plusieurs, vous recherchez un fumoir facile à utiliser qui n’a pas les inconvénients du charbon. Afin de vous aider à prendre une décision éclairée, voici ce que vous devez savoir sur les fumoirs électriques et au gaz.

En quoi diffèrent les fumoirs au gaz et les fumoirs électriques ?

Les fumoirs électriques et au gaz sont tous deux simples à utiliser et on en retrouve pour tous les budgets. Les fumoirs électriques ont l’avantage d’offrir un excellent contrôle de la température, sont faciles à utiliser et ne demandent qu’un accès à une prise électrique. Cependant, les fumoirs électriques n’atteignent pas toujours les mêmes températures élevées que peuvent fournir les fumoirs au gaz.

En effet, un des avantages des fumoirs au gaz est qu’ils peuvent atteindre des températures beaucoup plus élevées que les fumoirs électriques. De plus, ils peuvent être utilisés n’importe où. Ils demandent cependant une plus grande surveillance et peuvent être moins sécuritaires, particulièrement si on opte pour un modèle bas de gamme.

Lequel devriez-vous choisir ?

La réponse à cette question est que cela dépendra de vos préférences, de votre installation, ainsi que du type d’aliments que vous voudrez cuisiner sur cet appareil. Par exemple, vous voudrez choisir un fumoir électrique si vous êtes tenté par la préparation de poissons fumés ou la déshydratation d’aliments. Cependant, un fumoir au gaz peut mieux rencontrer vos besoins si vous recherchez un goût qui se rapproche de la cuisson au charbon de bois.

Un des grands avantages du fumoir au gaz propane est qu’il est souvent moins cher à l’achat qu’un fumoir électrique. Vous devrez cependant vous assurer que sa conception soit de bonne qualité, particulièrement pour des raisons de sécurité.

Bien qu’il soit possible de trouver des fumoirs électriques dans une grande gamme de prix, dont certains relativement abordables, certains modèles un peu plus chers offrent des fonctionnalités intéressantes que vous ne retrouverez pas avec les fumoirs au gaz, dont les modèles avec la fonction Bluetooth. Vous pourriez également opter pour un fumoir électrique pour sa facilité d’utilisation et parce qu’il peut être plus constant et sécuritaire que le fumoir au gaz qui demande une surveillance constante.

Autant le fumoir électrique que le fumoir au gaz produira des aliments savoureux, mais si vous recherchez des résultats de cuisson qui s’apparentent plus à ceux que vous pourriez obtenir avec le charbon de bois, vous devriez plutôt opter pour un fumoir au gaz qui, grâce à ses températures élevées, vous donnera des aliments dont l’apparence et le goût se rapprocheront le plus de la cuisson au charbon que plusieurs recherchent.

Comme vous pouvez le constater, choisir entre un fumoir au gaz et un fumoir électrique dépendra de plusieurs choses, dont votre budget et vos préférences de cuisson. Prenez le temps de bien analyser vos besoins et d’effectuer vos recherches avant de choisir un ou l’autre.