Fugueuse recherchée

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver Katarina Durocher, 16 ans. La jeune fille est en fugue de son lieu de résidence depuis mardi le 10 septembre dernier et n’a pas donné de nouvelles depuis.

Il y a de fortes raisons de croire que la jeune fille se trouverait à Trois-Rivières mais également dans le secteur de Shawinigan, où elle a déjà habité. Katarina Durocher a les cheveux bruns longs, frisés et les yeux bleus. Elle mesure 1,47 m. et pèse environ 45 kg. Elle serait vêtue d’un coton ouaté bourgogne et d’un pantalon noir avec lignes blanches.

Toute personne ayant de l’information à partager, pouvant nous permettre de retrouver cette jeune fille, peut communiquer avec le Service de Police de Trois-

Rivières au 819 691-2929.