Fugueuse de 15 ans recherchée

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver Evelyne Dumas, âgée de 15 ans.

La jeune fille est en fugue de son domicile depuis mardi le 31 mars et n’a pas été revue depuis. Evelyne mesure 1,68 m. et pèse 63 kg. Elle porte les cheveux longs, de couleur noir et elle a les yeux bruns.

Elle aurait un tatouage à l’effigie d’une tête de cheval sur l’avant-bras gauche. Elle serait vêtue d’un chandail ouaté à capuchon, de couleur noir ou rouge et d’un manteau de nylon noir. Elle porterait des jeans et des espadrilles noires.

Il y a de fortes raisons de croire que la jeune fille se trouverait toujours dans la région.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant permettre de retrouver Evelyne peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6