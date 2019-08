Fugueur de 17 ans recherché

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver un jeune fugueur récidiviste. Il s’agit de Tommy St-Yves Gélinas 17 ans. Celui-ci aurait quitté son lieu de résidence le 2 août dernier.

Il mesure 1,78 m. et pèse 68 kg. Il a les yeux et les cheveux bruns rasés. Il serait vêtu d’un t-shirt noir et des pantalons beiges.

Lors de ses récentes fugues, il a été retrouvé dans le secteur de Shawinigan, mais il pourrait également se trouver dans le secteur du centre-ville de Trois-Rivières.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver ce jeune homme en fugue, peut communiquer avec la Direction de la

police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6.