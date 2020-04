Frontière canado-américaine : fermeture prolongée au moins jusqu’au 21 mai

COVID-19. Dans une optique de santé et de sécurité, Justin Trudeau a indiqué qu’il avait convenu avec Donald Trump de prolonger la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis au moins jusqu’au 21 mai. Rappelons que la frontière est fermée depuis le 21 mars sauf pour la circulation des biens essentiels.

«Le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger la fermeture de la frontière… c’est un autre exemple de l’excellente collaboration entre les deux pays», déclare-t-il.

Le premier ministre a également annoncé un financement de 306 millions de dollars pour aider des milliers d’entreprises autochtones. «Ces fonds vont leur permettre d’obtenir des prêts à court terme sans intérêt et des contributions non remboursables de la part d’institutions financières autochtones. Ces dernières offrent des services de financement et de soutien aux entreprises des Premières nations, des Inuits et des Métis», souligne-t-il.

À ce jour, 31927 cas de coronavirus sont identifiés au Canada. Il y a 1366 décès reliés à la maladie.