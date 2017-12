Froid extrÃªme: attention aux engelures!

SÉCURITÉ. La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) désire émettre des recommandations à la population en raison du froid extrême installé dans la région et qui se poursuivra dans les prochains jours.

Le terme « refroidissement éolien » est utilisé par les météorologues pour indiquer la température ressentie par la peau exposée au froid. Si la peau est exposée à un refroidissement éolien de -38 à -43 °C, elle peut geler en 5 à 10 minutes; on parle alors d’engelures, ce qui correspond à une brûlure par le froid.

Les engelures touchent souvent la peau des extrémités du corps (ex. : nez, doigts, joues, oreilles, orteils) et d’autres surfaces corporelles exposées directement au froid. Les signaux d’alarme à surveiller sont les suivants : couleur très rouge ou blanche de la peau, peau dure au toucher, sensation d’engourdissement, insensibilité. En cas d’engelure, contactez Info-Santé au 8-1-1 pour connaître les premiers soins appropriés pour la personne atteinte.

L’hypothermie survient lorsque la température du corps descend sous 35°C (température normale 37°C). Cette atteinte ne permet plus à l’organisme de fonctionner normalement et peut engendrer de graves risques à la santé et même la mort.

Les signaux d’alarme à surveiller sont les suivants : sensation de froid, frissons, grelottements persistants, prononciation saccadée (comme celle d’une personne sous l’effet de l’alcool), sensation d’euphorie ou d’ivresse, désorientation, confusion, perte de jugement, difficulté à marcher et tendance à trébucher. En cas d’hypothermie, contactez le 9-1-1.

Personnes à risque

La vigilance est de mise particulièrement pour les personnes qui ressentent moins bien le froid ou qui bougent moins. Celles-ci sont les personnes âgées de 65 ans et plus, les enfants (0-4 ans), les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale, les personnes consommant de l’alcool ou de la drogue, les personnes à mobilité réduite et les sans-abri. Les personnes atteintes de maladies chroniques (cardiaques, respiratoires, diabète, arthrite, etc.) et celles qui travaillent à l’extérieur sont également plus vulnérables au froid extrême.

Pour prévenir les effets du froid sur la santé