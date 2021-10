Fraudes auprès de personnes âgées: deux hommes de 19 et 20 ans arrêtés

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, jeudi, à l’arrestation de deux individus en lien avec des fraudes commises par de faux représentants qui ciblaient des personnes âgées.

Plusieurs fraudes ont été commises dans différents commerces de Trois-Rivières ainsi que dans d’autres villes de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec depuis quelques semaines.

Les suspects appelaient leur victime en leur mentionnant qu’ils étaient des représentants de Desjardins et qu’il y avait eu une transaction frauduleuse avec leur carte et que par mesure de précaution l’institution devait récupérer la carte. L’interlocuteur demandait le NIP à sa victime en lui expliquant que, de cette façon, Desjardins pourrait bloquer la carte. Mais pour le faire rapidement, il devait récupérer la carte. Il demandait donc à la victime de placer la carte dans une enveloppe, de la déposer à l’extérieur et avisait également la victime qu’un employé, qui était à proximité, irait la récupérer.

Pendant ce temps, l’interlocuteur restait en ligne avec elle afin de s’assurer que tout se déroule bien. Par la suite, les suspects allaient faire des achats dans divers commerces avec la carte qui avait été récupérée.

À la suite de plusieurs surveillances, de visionnement de caméras et de leur enquête, les enquêteurs ont localisé et arrêté deux suspects dans ces dossiers, soit deux hommes de 19 et 20 ans.

L’individu de 19 ans, Dylan Duval, a comparu par visioconférence pour fraudes de plus de 5000$ ,tandis que celui de 20 ans a été libéré par promesse de comparaître avec conditions.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819 691-2929 touche # 7 ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.