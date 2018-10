François Pratte toujours invaincu

Crédit photo : (Photo gracieuseté

BOXE. Le Trifluvien François Pratte (8-0-0) est demeuré invaincu à sa huitième sortie chez les professionnels, samedi au Cabaret du Casino de Montréal, alors qu’il a obtenu une nouvelle victoire par décision unanime des juges sur Oscar Mata (7-4-1, 2 K.-O.), du Mexique.

Le jeune homme de 28 ans qui évolue chez les poids plumes (125 lb) a pris le premier round pour trouver ses marques. Puis, misant sur son jab et ses déplacements, a remporté les batailles de manière plus convaincante à chacune des reprises suivantes. Il a obtenu la faveur des juges au terme des six rounds règlementaires.

À sa descente du ring, le protégé de Jimmy Boisvert du Club de boxe Performance de Trois-Rivières s’est dit fort content de sa victoire. « Le combat a un peu mal commencé, mais je me suis repris à partir du deuxième round », a-t-il expliqué lors d’une mêlée de presse.

Pratte s’est fait surprendre par le style de son adversaire, qu’il n’avait pas eu l’occasion d’étudier. Il faut dire qu’Oscar Mata a connu un certain succès avec son crochet du gauche. « On ne le connaissait pas du tout et je m’attendais à ce qu’il fonce davantage, comme c’est le cas habituellement avec les boxeurs mexicains, mais il avait une belle technique », a ajouté Pratte, qui a été quintuple champion canadien lorsqu’il évoluait chez les amateurs.

François Pratte disputait un premier combat à titre de porte-couleur de la firme Eye of the Tiger Management, qui l’a mis sous contrat à la suite de sa victoire en juin dernier. Le Trifluvien l’avait emporté sur l’Albertain Eric Taylor lors d’un gala présenté au Centre Gervais Auto à Shawinigan.

Rimouski

Si rien n’est confirmé, un porte-parole du promoteur Eye of the Tiger Management a mentionné à L’Hebdo Journal que François Pratte pourrait bien remonter dans le ring dès le 24 novembre prochain.

« Nous allons étudier la situation et sa présence à Rimouski est très possible », a-t-on dit.

Questionné sur le sujet, Pratte, qui disputait son troisième combat en 2018, semblait assez confiant de prendre part à cet événement. Il aimerait monter sur le ring à cinq reprise l’année prochaine et ainsi, avoir l’occasion d’accéder aux classements mondiaux.

C’est Steven Butler, qui s’est illustré la semaine dernière au Centre Vidéotron à Québec en l’emportant avant la limite sur Jordan Balmir, un autre protégé de Jimmy Boisvert, qui fera les frais de la finale du gala pro-am qui sera présenté le 24 novembre au Centre Financière Sun Life, à Rimouski.