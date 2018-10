François Pratte toujours invaincu: «Je m’attends à remonter dans le ring très bientôt»

Crédit photo : Photo courtoisie

BOXE. Le Trifluvien François Pratte (8-0-0) est demeuré invaincu à sa huitième sortie chez les professionnels. Il a obtenu une nouvelle victoire par décision unanime des juges aux dépends du Mexicain Oscar Mata (7-4-1, 2 K.-O.) en direct du Cabaret du Casino de Montréal.

Le jeune homme de 28 ans, qui évolue chez les poids plumes (125 lb), a pris le premier round pour trouver ses marques. Misant sur son jab et ses déplacements, il a ensuite remporté les batailles de manière plus convaincante à chacune des reprises suivantes.

«J’ai regardé mon combat et on voit qu’il m’a surpris au début. Il avait une bonne technique et je me suis rapidement ajusté dès le premier round. Je ne le connaissais pas et habituellement, les Mexicains sont agressifs tandis que Mata était très technique lui», confie-t-il d’emblée.

«De ce que j’ai vu, j’ai bien boxé. Après le premier round, j’ai écouté les consignes du coach. Je pense que j’ai livré ma meilleure performance de ma carrière jusqu’à maintenant. Je l’ai surclassé!»

Le Trifluvien a obtenu la faveur des juges au terme des six rounds règlementaires. Et il a déjà hâte à son prochain défi…

«Je m’attends à remonter dans le ring très bientôt. Je n’ai aucune idée si ça va être à Rimouski. Je vais prendre quelques jours de repos, mais j’ai déjà hâte de retourner à l’entraînement. Je suis vraiment motivé», lance le protégé de Jimmy Boisvert, du Club de boxe Performance de Trois-Rivières

«Je veux continuer de progresser sur le ring. Je veux être plus solide sur mes jambes pour générer plus de puissance.»

Le quintuple champion canadien – volet amateurs -, qui disputait son troisième combat en 2018, aimerait monter sur le ring à cinq reprises l’année prochaine et ainsi, avoir l’occasion d’accéder aux classements mondiaux.

«Les gens commencent à comprendre mon style. Je suis un boxeur très technique et je vois ça comme un jeu d’échec. C’est certain que j’aimerais me battre pour une ceinture très prochainement», conclut-il.

À son dernier combat présenté au Centre Gervais Auto de Shawinigan, il s’était illustré en défaisant l’Albertain Eric Taylor (8v-2d-2n) par décision unanime des juges, qui lui avaient concédé tous les rounds. Le prédisent d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, lui avait ensuite consenti un contrat de cinq combats en 18 mois.

«C’est spécial, car même à Shawinigan, je n’étais pas certain de me battre et je l’ai su lors de la journée de la conférence de presse. Ils m’ont donné un test avec Eric Taylor. Il était plus gros que moi et n’a même pas respecté la limite de poids, mais j’ai quand même accepté de me battre contre lui. Ç’a impressionné Camille (Estephan)», avait confié le boxeur de 28 ans.

C’est Steven Butler, qui s’est tout récemment illustré au Centre Vidéotron à Québec en l’emportant avant la limite sur Jordan Balmir, qui fera les frais de la finale du Gala Pro-Am. Celui-ci se tiendra le 24 novembre au Centre Financière Sun Life, à Rimouski. Reste à voir si le Trifluvien y sera…