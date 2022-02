François Pratte passe des Tigres aux Lions

L’ex-boxeur, François Pratte, travaillait au sein de l’organisation Eye of the Tiger depuis sa retraite de la boxe. Le Trifluvien a décidé de rentrer au bercail en acceptant le poste de Spécialiste marketing numérique et contenu avec les Lions de Trois-Rivières, formation de hockey dans la ECHL.

Son périple avec Eye of the Tiger s’était amorcé avec son premier combat chez les professionnels, en 2015. Il a signé son premier contrat le 16 juin 2018 après son duel de six rounds face à Eric Taylor, en sous-carte d’une soirée mémorable mettant en vedette Simon Kean à Adam Braidwood.

Sa carrière de boxeur invaincu a continué jusqu’en 2019, mais s’est alors subitement terminée lorsqu’il a subi sa seule défaite en carrière qui l’a malheureusement rendu épileptique.

Ayant un baccalauréat en Communications, il a alors pris la décision d’accrocher ses gants et de poursuivre sa carrière dans le domaine de la vente et du marketing. Peu de temps après, Camille Estephan l’avait appelé pour lui offrir un poste en tant que Directeur des opérations chez Eye of the Tiger. Il est ensuite devenu Directeur des communications pendant trois ans, avant d’accepter un poste avec les Lions.

« Au fil du temps, j’ai établi de nombreuses relations qui ont marqué ma vie et qui me sont extrêmement précieuses. Que ce soit en tant que Directeur des opérations, Directeur des communications, boxeurs, commentateur ou simplement en tant que membre de la grande famille d’Eye of the Tiger, je suis extrêmement reconnaissant pour tous les beaux moments vécus depuis 2015 », a-t-il écrit.

« Merci à Camille Estephan. Antonin Décarie, Emanuelle Estephan, Lihn Tran,

Virginie Assaly, Marc Ramsay, Nancy Audet, Éric Lucas, Maria-Josée Castellon, Samuel Décarie-Drolet, David Lawlor, Luc-Vincent Ouellet, Jean-Louis Langevin, Stéphane Loyer, Pierre Bernier et à l’équipe de Punching Grace et à tous les boxeurs pour ces moments inoubliables. »

François Pratte quittera ses fonctions après le gala de boxe prévu le 19 février.

« Je suis très excité à l’idée de débuter cette nouvelle aventure. Je me joindrai à cette organisation ambitieuse et professionnelle dirigée par Mark Weightman qui, tout comme Eye of the Tiger, souhaite se démarquer, bâtir des champions et atteindre les plus hauts sommets », conclut-il.

« Sachez que tigre ou lion, je demeure un félin! »