François Legault suggère fortement le port du masque en public

Le premier ministre du Québec, François Legault, encourage maintenant l’ensemble des Québécois à porter le masque en public pour réduire la propagation de la COVID-19. Il portait d’ailleurs un masque lors de la conférence de presse quotidienne du 12 mai.

«Le virus ne partira pas du Québec avant un bon bout de temps. Il va falloir s’y habituer et apprendre à vivre avec, comme partout dans le monde. Un des moyens de réduire au maximum la contagion, c’est de porter un masque en public. On vous recommande fortement de le faire», a lancé le premier ministre.

«Les masques peuvent être artisanaux et, si possible, fabriqués au Québec. Si l’on prend toutes les précautions, à commencer par garder nos distances, on va pouvoir retrouver une vie plus normale», a-t-il ajouté, tout en rappelant l’importance du lavage des mains.

Recommandé «fortement», le masque n’est pas cependant pas obligatoire. Horacio Arruda, le directeur national de la Santé publique, n’exclut pas la possibilité de le rendre obligatoire dans le futur.

Le premier ministre invite également les Québécois à se faire tester, en particulier dans les zones qualifiées de «chaudes».

Le Québec compte maintenant 3131 (+ 118) décès de reliés à la pandémie. Des 118 personnes décédées dans les dernières 24 heures, 113 sont issues du Grand Montréal.