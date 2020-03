François Legault lance un appel à la solidarité

En compagnie du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, le premier ministre François Legault a assuré que les banques alimentaires auraient les ressources nécessaires pour répondre aux besoins grandissants. L’homme d’État a également lancé un appel au bénévolat.

«Il n’est pas question au Québec qu’il y ait quelqu’un qui n’a pas quelque chose à manger», a-t-il déclaré sans détour en soulignant qu’il n’y avait pas de gêne à demander de l’aide aux banques alimentaires. «Ce n’est pas de votre faute si vous avez perdu votre emploi», souligne le premier ministre.

En collaboration avec la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, Jean Boulet, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a lancé le portail web jebenevole.ca visant à mettre en lien les organismes à la recherche de bénévoles ainsi que d’éventuels bénévoles.

«On vit une crise sanitaire sans précédent. Il y a un réseau d’organismes communautaires assez bien développé au Québec, mais les problématiques humaines sont devenues encore plus importance. On peut penser aux personnes vivant avec une problématique de santé mentale, aux personnes en situation de handicap, aux aînés, aux itinérants. Les organismes ont besoin de bénévoles pour assurer la qualité de vie et maintenir le filet social au Québec à son niveau actuel. Il y a un besoin criant de bénévoles et, en parallèle, des personnes deviennent disponibles en raison de la conjoncture économique», explique M. Boulet.

Un forum est aussi mis en place pour permettre un bon jumelage entre ceux qui veulent aider et les organismes communautaires.

Le premier ministre François Legault a également indiqué qu’il y avait, à ce moment-ci, 1 629 cas de COVID-19 identifiés. Ce qui constitue une augmentation de 290. Il y a 106 hospitalisations, dont 43 personnes aux soins intensifs. Le Québec compte maintenant 8 décès en lien avec la COVID-19.

En Mauricie/Centre-du-Québec, on dénombre aujourd’hui 49 cas confirmés.

(En collaboration avec Marie-Eve Alarie)