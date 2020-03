François Legault : de l’aide pour le secteur de la construction

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Québec a fait part de nouvelles informations sur l’économie et l’éducation.

François Legault a d’abord annoncé que son gouvernement allait devancer l’annonce de projets d’infrastructures pour aider l’industrie de la construction. Ce qui est également une façon de compenser les pertes d’emploi des autres secteurs économiques en crise.

Les qualifiant de «service essentiel», François Legault prévoit également des mesures d’aide pour permettre aux médias de continuer d’information la population malgré la perte de revenus publicitaires importants.

Par ailleurs, le premier ministre a évoqué la possibilité que le retour à l’école soit repoussé au début du mois de mai.

Concernant les éléments sanitaires, le Québec, hier soir à 21h, avait 139 cas de personnes infectées au coronavirus, dont 10 personnes hospitalisées.

«Les Québécois sont de plus en plus conscients de la situation et c’est tant mieux. La consigne la plus critique : si vous êtes malades, restez chez vous. Isolez-vous. Il ne faut surtout pas lâcher. On est en train de sauver des vies », a déclaré l’homme d’État qui était, comme c’est l’habitude, accompagné lors de son point de presse de Danielle McCann, la ministre de la Santé et des Services sociaux, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.