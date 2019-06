Francis Cabrel reviendra à l’Amphithéâtre

Bonne nouvelle: Francis Cabrel et ses musiciens s’arrêteront de nouveau à l’Amphithéâtre Cogeco pour une soirée, le 13 juin 2020.

Pour ce nouveau rendez-vous, le public sera invité à une rencontre intimiste avec le grand Francis Cabrel et aura l’immense plaisir de se laisser bercer par les plus grands classiques de l’artiste tels que Je l’aime à mourir, Petite Marie et L’encre de tes yeux.

Les billets pour ce spectacle seront mis en vente dès ce vendredi (28 juin) à 11h à amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).