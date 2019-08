Franc succès pour le Festival de l’Assomption

Le comité organisateur du Festival de l’Assomption a dressé un bilan positif en ce qui a trait à la 10e édition du renommé évènement. De nouveau cette année, pas moins de 43 500 visiteurs s’y sont rendus, dont 15 000 lors de la journée du 15 août. Le recteur Pierre-Olivier Tremblay a parlé de 4,5 M$ de retombées économiques – directes et indirectes – pour la région.

«On est fier de notre organisation et de notre sanctuaire. Cette année, la thématique était L’Avenir entre vos mains et on savait que ça allait rejoindre un large public. On a encore constaté l’importance du tourisme religieux avec une récolte de 4,5 M$ de retombées économiques, directes et indirectes, pour notre région», a commenté Mgr Tremblay.

«Pour nous, c’est une édition de reconnaissance de dix ans de travail. Parfois, les gens nous demandent pour le terme festival et non le terme neuvaine et on répond que le terme festival est beaucoup plus festif, joyeux et rassembleur. Nous voulons continuer d’élargir le volet programmation pour aller chercher une clientèle plus large et continuer d’aller chercher les petites familles également.»

Les touristes venaient de partout, entre autres New York, Chicago, New Jersey, Washington, Atlanta, Boston, Kingston, Mississauga et Toronto, sans oublier les nombreux visiteurs européens, principalement venus de France.

«Les grandes conférences ont été très populaires, dont celle de Céline Galipeau qui a attiré plus de 800 personnes. En chanson, on a eu Marie-Élaine Thibert, Paule Landry, le spectacle Les mémoires du coeur, qui rappelait le passage du Pape Jean-Paul II, ainsi que Valérie Clio», a ajouté le coordonnateur aux communications et évènements, Marc-André Pelletier.

«Le succès du festival passe vraiment par les 120 bénévoles, dont 70 employés, qui donnent de leur temps. On se donne rendez-vous l’an prochain pour la 11e édition qui se tiendra du 7 au 15 août 2020.»

Musique classique, musique populaire, musique du monde se sont relayées tour à tour sur l’esplanade. Le festival a aussi poursuivi son association avec le Grand Prix de Trois-Rivières avec la bénédiction des pilotes le 8 août dernier. Également, l’incontournable fête culturelle haïtienne a de nouveau permis de renouveler une dimension multiculturelle importante, située au cœur de la mission de ce festival.