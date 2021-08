Franc succès pour le camp de jour d’Adrénaline Urbaine/Milot Land

Le camp de jour d’Adrénaline Urbaine, tenu en collaboration avec l’Académie Ben Milot, a connu un franc succès. Les jeunes de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont eu la chance de découvrir plusieurs sports d’action tels le skateboard, la trottinette, le motocross, le VTT et même le parcours à obstacle.

Les campeurs étaient accompagnés par deux instructeurs spécialisés d’Adrénaline Urbaine et deux autres instructeurs de l’équipe du Milot Land, en plus de faire la connaissance Ben Milot. Ils ont reçu des cours d’initiation afin d’apprendre toutes les techniques qui leur ont permis d’évoluer dans leur sport de façon efficace et sécuritaire. Il y avait également des cliniques spécialisées sur l’entretien des motos et des planches et même des olympiades de sports d’action.

Les enfants et les parents n’avaient que de bons mots sur ce camp unique en son genre.

« Mes enfants ont adoré leur expérience. Ils n’arrêtent pas de m’en parler et disent que c’est le meilleur camp de leur vie! On sera de retour l’année prochaine c’est certain », a témoigné un des pères.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’y être, il y aura assurément un deuxième camp de ce genre l’été prochain, dans le nouveau Centre des sports d’action d’Adrénaline urbaine, au District 55.