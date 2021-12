Franc succès pour la boutique de Noël du centre-ville

La féérie des Fêtes s’est emparée du centre-ville de Trois-Rivières alors qu’une boutique de Noël s’y est installée pendant plusieurs semaines. Le père Noël et ses lutins ont même accueilli plus de 500 enfants dans l’Atelier du père Noël.

La boutique éphémère, une initiative de Trois-Rivières Centre, prenait place à l’intersection des rues Saint-Antoine et Notre-Dame Centre. La première section de l’Atelier s’adressait à ceux qui souhaitaient trouver un ensemble cadeau pour offrir à un être cher. Plusieurs commerçants de la région avaient préparé lesdits ensembles cadeaux. La deuxième section s’adressait aux familles qui souhaitaient prendre des photos de famille avec le père Noël.

« Ça s’est super bien passé! On a quand même accueilli plus de 500 enfants au terme de l’événement. On vendait plusieurs paniers cadeaux et plus on s’approchait du temps des Fêtes, plus on trouvait preneur. C’était vraiment notre but d’offrir aux gens, en un lieu, un cadeau pour un beau-frère ou une belle-sœur ou encore un cadeau d’hôte », confie Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre.

« On a des commerçants qui nous ont confié recevoir beaucoup de familles qui sont d’abord passées à la boutique de Noël et vice versa. C’est donc dire que non seulement les gens viennent à notre boutique, mais ils fréquentent donc les autres commerces du centre-ville et ça nous amène de la nouvelle clientèle. Plusieurs nous ont dit qu’ils se concentraient sur l’achat local pour leurs choix de cadeaux cette année. On est vraiment content d’entendre ça. »

En tout, ce sont plus de 300 familles qui se sont présentées sur place pour immortaliser quelques moments de leur enfant avec le père Noël. « On a vraiment opté pour un environnement sécuritaire, avec la distanciation sociale. On a créé un gros module et on a joué avec les deux gros cadeaux devant le père Noël. Les gens ont bien respecté les directives. On offrait plusieurs concepts photo », ajoute-t-elle.

Trois-Rivières Centre dresse donc un bilan positif de sa boutique de Noël. Maintenant, reste à voir si elle sera de retour l’an prochain.

« On va évaluer l’ensemble du projet d’abord et réfléchir à quel sera notre concept pour l’année prochaine. L’an passé, on était dans un tout autre ordre d’idée. On va s’adapter aux environnements et surtout, à l’année en cours. On verra où en sera la situation à ce moment-là et ce sera à réfléchir », conclut-elle.