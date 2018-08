Franc succès pour la 5e édition de l’Amical de soccer

SOCCER. La Direction de la police de Trois Rivières, en collaboration avec la Direction de la sécurité incendie, Contrôle routier Québec et la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, ont participé à une partie de soccer amicale dans le cadre des activités des maisons des jeunes.

Le but de l’activité consiste à tisser des liens avec les jeunes par le biais de leurs professions respectives. Ils peuvent notamment visiter tous les véhicules d’urgence sur place.

Plusieurs intervenants jeunesses se sont regroupés, notamment, la Maison des jeunes, Action et Alternative jeunesse, Maison Coup de pouce et L’Entr’Amis. Les programmes Imparc et vélo-patrouille étaient aussi représentés pour l’occasion.

«On avait commencé avec une simple partie de soccer et ç’a pris de l’ampleur avec les années. On a réuni toutes les maisons des jeunes de Trois-Rivières. Tout le monde participe et le but est d’aller à la rencontre de l’autre, car les pompiers et les policiers, derrière leur titre, sont des êtres humains et on veut créer un maillage et on veut qu’ils aient derrière l’histoire de l’autre», confie Anne Bouchard, coordonnatrice de l’évènement.

Plusieurs activités avaient lieu en avant-midi. Le tout était suivi d’un party «Tailgate» et d’un barbecue estival sur l’heure du midi.

Des parties de soccer amicales avec les représentants de l’urgence et des remises de prix de participation venaient clore cette journée bien remplie.

«Chantiers urbains est avec nous cette année à l’animation. C’était très festif ce midi. C’était drôle, car les policiers ont démarré les sirènes et les ambulanciers ont répondu. Ça se répondait entre eux! Les jeunes jouent au soccer avec eux et c’est la camaraderie. C’est rendu un happening. C’est rendu le rendez-vous de l’été», ajoute Mme Bouchard.

En vidéo : https://www.facebook.com/hebdojournal/videos/493935407682682/