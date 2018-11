Forum pour améliorer le transport ferroviaire

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TRANSPORT. L’Union des municipalités du Québec (UMQ) tenait vendredi, à Trois-Rivières, un premier Forum municipal sur le transport ferroviaire. L’événement visait à dresser un état de situation du transport ferroviaire au Québec et à identifier les priorités d’action du milieu municipal afin que le train contribue pleinement à la vitalité économique des régions.

Le forum a réuni plus d’une centaine d’élus et partenaires gouvernementaux, industriels et économiques de partout au Québec. La journée a servi à jeter les bases de travail du comité qui entreprendra des actions au cours des prochains mois pour améliorer le transport ferroviaire, tant au niveau de la marchandise qu’au niveau des passagers. Le comité entreprendra des actions en lien avec ces discussions dès janvier.

Et en ce qui concerne le train à grande fréquence, le président de l’UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, croit qu’il s’agit du prochain projet qui fera l’objet d’une annonce. «Avec les élections fédérales qui s’en viennent, on a l’intention d’être de toutes les tribunes pour obtenir des engagements et, idéalement, des décisions», a-t-il dit.