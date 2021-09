Forte hausse de bénévoles chez Albatros Trois-Rivières

Chez Albatros Trois-Rivières, on remarque une forte hausse des demandes pour devenir bénévole. Cet automne, ils seront 27 à suivre la formation offerte par l’organisme pour l’accompagnement des personnes en fin de vie. Face à l’engouement, une liste d’attente a même été mise en place, et déjà, il ne reste que quelques places disponibles pour la session d’hiver.

« Le bouche à oreille fait son effet, constate Jacqueline Toutant, vice-présidente d’Albatros Trois-Rivières. On pense que cette hausse est aussi due au fait que les gens nous voient de plus en plus sur le terrain. »

Actuellement, les bénévoles de l’organisme oeuvrent à la Maison Albatros, à l’unité de soins palliatifs du CHAUR et à domicile. Ils reprendront également sous peu l’accompagnement en CHSLD à l’établissement Cooke.

« On avait dû cesser d’offrir nos services là-bas l’an dernier en raison de la pandémie, rappelle Mme Toutant. Dans notre plan d’action pour l’an prochain, on aimerait étendre nos services à d’autres CHSLD. On aimerait aussi être présent en hémodialyse à l’hôpital. On a de plus en plus de bénévoles, alors on peut se permettre d’aller dans plus de milieux. »

D’ailleurs, Albatros Trois-Rivières est l’un des seuls organismes à avoir offert de la formation à des bénévoles l’an dernier en pleine pandémie. « Les bénévoles sont généralement des gens retraités qui proviennent du milieu de l’enseignement ou du réseau de la santé et des services sociaux », indique Mme Toutant.

Cette dernière remarque aussi avec bonheur que de plus en plus de jeunes professionnels du milieu de la santé suivent la formation pour l’accompagnement des personnes en fin de vie.

« Ils viennent chercher de l’expérience, explique-t-elle. Par exemple, on a des étudiants en soins infirmiers ou des préposés aux bénéficiaires. On a même des jeunes qui se sont joints à notre équipe de formateurs. »

« Généralement, nos bénévoles sont des gens de Trois-Rivières, mais il y en a aussi d’ailleurs en Mauricie et sur la Rive-Sud, ajoute Mme Toutant. Grâce à une subvention d’Appui Mauricie, on a aussi depuis l’an dernier une intervenante psychosociale qui offre du soutien aux proches aidants. »

De plus, depuis décembre 2020, l’organisme s’occupe de la formation des bénévoles de la Maison Albatros. Auparavant, c’était deux choses distinctes. Maintenant, il y a un maillage entre les deux organisations. « C’est ce qui fait qu’on est rendu à 144 membres. Il y a deux ans, on était environ 76 membres », précise Mme Toutant.

Plus de 2300 heures offertes

Malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie, 52 bénévoles ont accompagné 239 personnes en soins palliatifs et leurs proches entre juillet 2020 et mars 2021. Ce sont 2 341 heures de bénévolat qui ont été offertes à domicile, en centre hospitalier ou à la Maison Albatros.

De plus, dès le début de la pandémie, Albatros Trois-Rivières a réalisé des appels d’amitié auprès des personnes âgées vivant seules. Au total, 26 bénévoles ont réalisé 730 appels à 321 personnes, pour une durée totale de 250 heures.

Des membres honorées

Lors de la récente assemblée générale annuelle de l’organisme, Armelle Deschamps, membre d’Albatros Trois-Rivières a reçu le prix Reconnaissance Soeur Pearl Berg. Les 10 ans de bénévolat de Micheline Lachance et les 15 années de bénévolat de Denise Lizotte ont aussi été soulignés.