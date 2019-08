Formule Atlantique: La voiture de Villeneuve et le Trifluvien Luc Lesage à l’honneur

La Formule Atlantique était de retour en piste pour une deuxième fois. Sept voitures prenaient le départ quelques instants après que Bertrand Godin ait fait un tour d’honneur au volant de l’ancienne voiture de Gilles Villeneuve, soit la fameuse Schweppes #13.

Guy Gilain a perdu le contrôle de sa voiture dès les premiers instants, entraînant la voiture de sécurité. Le Trifluvien Luc Lesage avait pris les commandes devant Mike Jacques et Marcel Lafontaine.

Le pilote de Formule 1600, Dany Lacroix, roulait en 4e place devant le vétéran Claude Bourbonnais. Ce dernier a été contraint à l’abandon dès le 4e tour, pendant que Lacroix devançait Lafontaine.

Luc Lesage dominait encore le circuit, se donnant une avance de deux secondes sur Jacques au 7e tour, et de plus de 7 secondes sur Lacroix.

Lesage s’est même payé un tour à 1 minute et 2 secondes avec un peu plus de 15 minutes à faire. Au 15e tour, Jacques s’est retrouvé en souricière derrière deux retardataires, aidant Lesage à accentuer son avance à plus de 3 secondes.

Le Trifluvien l’a de nouveau emporté, cette fois devant Jacques et Lacroix.

La troisième épreuve de Formule Atlantique est prévue pour 16h10.