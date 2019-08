Formule 1600 | Zachary Vanier tient bon: 3e podium du week-end pour le Trifluvien Martin Brousseau

La dernière course de Formule 1600 avait lieu ce samedi matin, dès 9h50. Les deux épreuves présentées vendredi avaient donné droit à tout un spectacle alors que Bertrand Godin et Olivier Bédard étaient montés sur la première marche du podium.

Parti de la pole position, Olivier Bédard est resté devant Bertrand Godin et Zachary Vanier, tandis que Didier Schraenen gagnait trois positions pour se hisser en 4e place. Chez les Pro-Am, Dany Lacroix roulait devant le Trifluvien Martin Brousseau et Serge Bourdeau.

Schraenen a poursuivi sa remontée au 2e tour alors qu’il est venu passer Godin, pendant que Guillaume Archambault se hissait 5e.

Dès le 5e tour, les positions 1 à 4 roulaient de nouveau bumper à bumper comme ce fut le cas lors des deux courses du vendredi. Schraenen est venu dépasser Vanier et Bédard (maintenant 3e) au 7e tour, pendant que Godin et Archambault se pointaient eux aussi dans les rétroviseurs du meneur.

Au 10e tour, Vanier est venu se payer Schraenen (alors meneur). Bédard l’imitait quelques secondes plus tard, reléguant le vétéran au 3e échelon. Du côté des Pro-Am, Bourdeau filait devant Brousseau.

Bédard collectionnait ensuite les tours les plus rapides à la mi-course, tandis que Godin mettait de plus en plus de pression sur Schraenen (3e). Coup de théâtre chez les Pro-Am au tour #17 alors que Dany Lacroix (qui roulait au 6e rang total) a perdu le contrôle de sa voiture, ouvrant la porte à Bourdeau et à Brousseau. Lacroix était alors contraint à l’abandon, entraînant un drapeau jaune.

Les pilotes ont eu droit à un dernier tour suite au retrait de la voiture de la sécurité. Vanier a résisté à Bédard, tandis que Schraenen récoltait son 20e podium en carrière à Trois-Rivières.

«Je voulais absolument un trophée du 50e Grand Prix dans ma collection et je suis content de l’avoir eu. C’est ma 30e participation au GP3R, 25e en Formule 1600, et on a offert des courses très enlevantes. Les jeunes sont de plus en plus bons et ça donne tout un spectacle», a commenté Schraenen.

3e podium en 3 courses

Bourdeau l’a finalement remporté chez les Pro Am, ce qui lui donnait sa première victoire du week-end. Brousseau est le seul pilote à être venu compléter le podium. Rappelons que Brousseau avait réussi une deuxième place, ainsi qu’une première place hier.

«C’est une place de circonstances aujourd’hui à cause des abandons devant (dont celle de Dany Lacroix), mais on est bien content. On a battu de deux secondes notre meilleur temps à vie, alors on est très heureux. C’est une victoire personnelle et merci beaucoup à mon équipe qui a travaillé fort», a témoigné le Trifluvien.

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 5 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 22 podiums (9-6-7)

3 – Didier Schraenen – 20 podiums – (5-7-8)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Andrew Ranger – 15 podiums – (6-8-1)

6 – Olivier Bédard – 14 podiums