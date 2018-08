Formule 1600: Didier Schraenen l’emporte à nouveau

GP3R. Didier Schraenen a rapidement pris le contrôle de la course, se hissant devant Guillaume Archambault et Kellen Ritter. Bertrand Godin roulait alors 7e.

Au deuxième drapeau jaune, Guillaume Archambault s’est fait surprendre par Ritter et Jake Craig, le reléguant en 4e place. Une fausse manœuvre a ensuite repoussé ce dernier au 6e échelon, ramenant Archambault en 3e place.

Avec moins de 5 minutes à écouler, Ritter est parvenu à se faufiler devant Schraenen. Le vétéran pilote allait reprendre sa place lors du tour suivant.

C’est finalement Schraenen qui a remporté cette deuxième course du week-end, devant Ritter et Archambault.

Dans la catégorie PRO-AM, Dany Lacroix, Gérald Dumoulin, de Trois-Rivières, et Jacob Moreau détenaient les positions de tête après 2 tours. Le Trifluvien Martin Brousseau s’est hissé 3e au tour suivant. Il a cependant perdu le contrôle de sa monoplace au 8e tour, le forçant à l’abandon.

Lacroix remporte donc les honneurs de sa catégorie devant Alexandre Légaré et Dumoulin.

Une autre épreuve de Formule 1600 aura lieu cet après-midi à 13h55.

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 22 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 4 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 21 podiums (8-6-7)

3 – Didier Schraenen – 18 podiums – (5-7-6)

4 – Michel Bonnet – 17 podiums – (10-4-3)

5 – Andrew Ranger – 14 podiums – (6-7-1)

À noter la présence de Bertrand Godin (Catégorie PRO) https://www.lhebdojournal.com/bertrand-godin-renoue-avec-le-grand-prix/ et des Trifluviens Martin Brousseau (Catégorie PRO-AM) https://www.lhebdojournal.com/un-reve-devenu-realite-2/ et Gérald Dumoulin (Catégorie PRO-AM).

«L’an dernier, nous avions eu un podium de circonstances, mais cette année, c’est un vrai de vrai!», a lancé le Trifluvien.

«Merci à mon équipe et à nos nombreux partenaires. C’est la cerise sur le sundae! J’ai connu un départ affreux alors on va peut-être essayer de jouer un peu plus de coude demain pour talonner les gars devant.»