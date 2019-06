Forges-du-Saint-Maurice : un plan d’action pour accroître le nombre de visites

Depuis 2012, le lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice connaît une baisse d’achalandage. Afin de remédier à la situation, un plan d’action est en cours d’élaboration et devrait être approuvé d’ici la fin de l’année.

Celui-ci s’échelonnera sur 10 ans. Il découle de consultations menées récemment, dont l’une qui a eu lieu le 17 juin dernier. L’équipe de gestion du lieu historique a invité le grand public à visiter gratuitement le site de 17h à 20h pour l’occasion.

Cette rencontre visait à informer les gens des défis qui touchent le lieu historique, à échanger des idées quant à l’avenir du site et à recueillir les commentaires des participants. Une quinzaine de personnes y ont pris part.

«C’était tous des utilisateurs fréquents du site. On avait aussi fait précédemment une consultation avec des intervenants et partenaires. Au total, les deux consultations ont permis de sonder une quarantaine de personnes», indique Daniel Beaudin, gestionnaire des lieux historiques nationaux de la Mauricie et de l’Ouest du Québec.

«Ce qui est ressorti principalement, c’est que le site présente un très grand potentiel et qu’il faut l’exploiter davantage, tant au niveau muséal qu’au niveau événementiel, ajoute ce dernier. Les gens ont notamment soumis l’idée d’y organiser des concerts. Il faut ramener les gens en misant sur le lieu historique, mais aussi à des fins récréatives.»

Un autre défi propre au site est le vaste terrain comprenant plusieurs infrastructures. «Depuis 2013, on a investi des sommes pour apporter des améliorations aux bâtiments. On a changé des fenêtres, des portes et refait des toitures, énumère M. Beaudin. On a fait plusieurs changements, mais étant donné la quantité d’infrastructures, ça prend beaucoup d’argent pour que ça paraisse.»

À l’automne, on sera en mesure de connaître plus précisément les initiatives contenues dans le plan d’action qui seront entreprises au cours des prochaines années. D’ici là, le lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice sera ouvert tous les jours du 22 juin au 2 septembre, de 10h à 17h.