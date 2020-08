Forges-du-Saint-Maurice: le plan d’action mis sur pause

La crise sanitaire a interrompu la mise en œuvre d’un plan d’action étalé dans une myriade de projets alors que le site en décrépitude accuse le poids des années et de l’hibernation.

Le plan directeur que Parcs Canada a élaboré repose sur la fréquentation du site, la rénovation des vestiges et des installations d’accueil, ainsi que la reconnaissance de ce lieu historique. Ces enjeux issus d’une vision échelonnée sur une période de 10 ans commencent par la réhabilitation des bâtiments. Les premiers chantiers prévus sont ceux de la grande maison et du haut fourneau qui servait à faire la fonte.

L’ouverture des Forges-du-Saint-Maurice au public commande de parachever le réaménagement de l’aire d’accueil dans la grande maison, mais les fournisseurs n’ont pas pu poursuivre les travaux en raison de la pandémie de COVID-19. Il en est de même pour le bâtiment du haut fourneau, encore inaccessible.

Privés de l’exposition principale, les visiteurs doivent se contenter des promenades à l’extérieur au bord de la rivière Saint-Maurice.

Le gestionnaire des lieux historiques nationaux de la Mauricie et de l’ouest du Québec, Daniel Beaudin, explique que tous les sites de Parcs canada ont fait l’objet de restrictions en raison du contexte de «cette année exceptionnelle. »

Parcs Canada dit exécuter des travaux d’amélioration du site annuellement à hauteur d’environ 200 000$, mais sur le terrain, le coût global des besoins de plus en plus variés et non estimés est de loin plus élevé.

Cette année, il s’agit, par exemple, de peaufiner la rénovation des passerelles du circuit sur le sentier nature pour le rendre accessible sur toute sa longueur. La réfection du sentier nature suit la volonté d’un regain d’activité sur le site, l’une des revendications issues des consultations de l’année dernière, selon Daniel Beaudin.

Un investissement de plus de 1,6 million $ a été consenti par le programme fédéral de financement des infrastructures au cours de ces cinq dernières années pour les travaux de rénovation de la grande maison, les aménagements extérieurs et le mobilier urbain. Des pourparlers étaient en cours pour la réalisation de nombreux autres projets selon le gestionnaire qui cite quelques partenaires tels que la Ville de Trois-Rivières et Tourisme Trois-Rivières.

«Avec la COVID-19, on devra tout recommencer », souligne M. Beaudin, l’espoir rivé sur d’autres projets tels que l’expérience visiteur ou le nouveau projet d’exposition dans le haut fourneau financé à 495 000$ par le programme d’innovation Construire au Canada.

Parcs Canada dit «garder un œil aiguisé sur les sites et les travaux», mais il manifeste un grand besoin de nouveaux partenaires.

Les travaux de rénovation et l’évolution de quelques projets disparates ralentissent la dégradation des Forges-du-Saint-Maurice, mais ils s’avèrent insuffisants pour restituer aux riverains le joyau régional dont ils rêvent.

Beaucoup ont témoigné de leur attachement à ce lieu historique lors des consultations, exigeant notamment une gestion locale. Parcs Canada a, depuis lors, accédé à cette revendication selon le gestionnaire des lieux historiques de la Mauricie et de l’ouest du Canada.

À l’inverse des sites touristiques qui se rapportent à l’histoire militaire et aux figures politiques, le berceau de l’industrie sidérurgique du Canada, construit dès 1730, semble le moins connu. Daniel Beaudin se veut toutefois confiant en l’avenir: «Cet aspect est le plus stimulant aussi bien pour les usagers que pour les investisseurs ».

Pour redonner vie au site des Forges, des partenaires de Parcs Canada y organisent quelques évènements. Il a notamment accueilli une partie du tournage du concert virtuel organisé dans le cadre de la programmation virtuelle du FestiVoix de Trois-Rivières, cet été.

Le rapport des consultations déposé

La semaine dernière, Parcs Canada a également diffusé le rapport des consultations publiques tenues l’année dernière aux Forges-du-Saint-Maurice.

Le rapport fait notamment état des modifications à effectuer au plan directeur des Forges-du-Saint-Maurice : renforcement de l’animation sur le site, mise en œuvre de mécanismes de consultation, développement d’une stratégie de conservation des ressources, amélioration de l’offre de visite et déterminer un objectif de fréquentation du site.

Alain Tapps, ancien professeur d’histoire au Collège Laflèche, déplorait dans une publication Facebook qu’on n’y retrouve «rien toutefois sur une gestion locale qui «pourrait» défendre les intérêts du Parc et pas un mot sur un investissement majeur pour la mise en valeur des bâtiments.

De toute façon, j’avais consulté trois anciens plans directeurs et on n’avait pas réalisé 20% de leur contenu. Le prochain ne fera pas exception. Il demeura un ensemble de vœux pieux tant qu’il n’y aura de pression venant du milieu.»

M. Tapps relève cependant des «pistes intéressantes sur l’animation et leur volonté d’augmenter la fréquentation».