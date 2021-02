Forges-du-Saint-Maurice : Fred Pellerin prépare un parcours audio

Il y aura du nouveau au site national des Forges-du-Saint-Maurice cet été. Le conteur Fred Pellerin a obtenu carte blanche pour créer le nouveau parcours audio Diabolus ex machina.

Ce parcours déambulatoire sous forme de faux-documentaire vous plongera dans l’univers historique et légendaire des Forges-du-Saint-Maurice vu à travers les lunettes ludiques du conteur. Le parcours conté se déclinera en 14 capsules sonores (la 13e étant omise par souci de véracité superstitieuse!) accessibles directement sur un appareil intelligent ou en utilisant l’un des dispositifs portatifs disponibles sur place.

Le titre de l’œuvre est un choix de l’artiste qui a puisé son inspiration dans les archives et le folklore oral des Forges du Saint-Maurice. Il s’agit d’un dérivé de la locution latine Deus ex machina (Dieu est dans la machine). Au théâtre, il réfère au procédé par lequel on fait entrer des dieux en scène. Pour le conteur, le choix de ce titre donne le ton au caractère mystérieux de son œuvre audio tout en témoignant des solides bases historiques de sa démarche artistique.

Cette expérience extérieure sera d’une durée de 75 minutes.

Cette nouveauté s’ajoute au projet 1600°C : l’épreuve du feu annoncé en décembre dernier qui permettra aux visiteurs d’expérimenter le labeur des ouvriers du haut fourneau grâce à une nouvelle technologie numérique.

D’autres investissements sont d’ailleurs prévus au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice plus tard cette année

Parcs Canada continue à suivre de près la situation créée par la COVID-19. Étant donné que la situation évolue rapidement, l’offre de services du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice sera évaluée en juin 2021 à la lumière des recommandations des experts en santé publique.