Les Forgerons de la Mauricie, un club d’escrime en santé

ESCRIME. Les Forgerons de la Mauricie ont vu le jour le 3 février 2011, à Trois-Rivières. Françoise Duguay est à la présidence du seul club d’escrime de la Mauricie. Ledit club est mode reconstruction, mais certes, il en très bonne santé.

Les Forgerons offrent des séances d’escrime les mardis soirs pour les plus jeunes, et les jeudis soirs pour les plus vieux (12 ans et +).

«C’est un sport très intéressant et qui par contre, n’est pas réglementé par le poids comme la boxe ou le taekwondo. Voilà pourquoi vous pouvez voir une grande variation de poids ou de grandeur entre les athlètes lors des compétitions, car ils sont répartis en deux catégories seulement, soit homme ou femme», explique Françoise Duguay, présidente du club.

«C’est un sport de combat, mais très sécuritaire, sans contact direct. La blessure la plus commune est un bleu! Il y a seulement un léger choc entre les armes. Les enfants repartent indemnes! (rires) C’est aussi un sport où il n’y a aucun mouvement naturel. Ce sont tous des gestes appris.»

Les personnes intéressées à joindre le club mauricien ont droit à un cours d’initiation de huit semaines avant de devenir membres. Les personnes ayant déjà fait de l’escrime peuvent y adhérer directement. Les Forgerons de la Mauricie offrent de l’escrime à l’épée (lame de pointe) et de l’escrime au sabre (lame de côté).

«Nous avons une trentaine de membres par année. Il y a quelques années, nous avions des athlètes de l’Équipe Québec et de l’Équipe Canada. Or, les jeunes arrivent à 15 et 16 ans, obtiennent une voiture et tombent en amour, alors ils délaissent le sport ensuite», confie-t-elle.

«Nous n’avons plus d’athlète élite. Le deux tiers du club est maintenant composé de jeunes de 8 à 12 ans. Pour le moment, nos athlètes sont trop jeunes pour que le niveau d’engagement et la passion soient développés. Nous nous étions associés au programme sport-études de l’Académie les Estacades, mais il faudrait 20 athlètes pour le repartir alors le programme est inactif pour le moment.»

La présence d’athlètes sur les équipes québécoise et canadienne a d’ailleurs eu un impact sur le club trifluvien.

«Notre maître d’armes s’appelle Benjamin Mañano. Comme on a eu plusieurs jeunes élites, rapidement, ç’a attiré l’attention de beaucoup de gens au Canada. Benjamin s’est donc retrouvé maître d’armes – sabre – avec Équipe Canada et maître d’armes – sabre – à la salle d’entraînement d’Équipe Québec», témoigne celle qui était championne québécoise d’escrime lors de son adolescence. «Il est donc toujours en déplacement, mais il continue d’entraîner nos jeunes une à deux fois par mois.»

Le nouvel aide-moniteur du club est Jason Pronovost, ancien athlète élite des Forgerons de la Mauricie. Présentement, les Forgerons sont en mode «reconstruction».

«Nos 12 ans performent comme s’il était de niveau pee-wee dans le langage hockey. Ils ont donc la possibilité de se faire remarquer par l’Équipe du Québec. Nous avons eu certains athlètes qui ont été sélectionnés au fil des ans, mais les entraînements ont lieu à Montréal, alors ils n’y vont pas. C’est toujours le problème des régions.»

Sachez que la clientèle trifluvienne est privilégiée, mais que les escrimeurs des autres régions peuvent joindre le club mauricien, soit le seul club situé entre les régions de Montréal et Québec.

«Les gens peuvent s’inscrire sur le site de la Ville de Trois-Rivières (http://www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/548), par courriel au fgm_3r@hotmail.com ou via notre page Facebook (https://www.facebook.com/Les-Forgerons-de-la-Mauricie-Club-descrime-200043953364213/)», conclut-elle.