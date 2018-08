Ford va dépenser 740 millions de dollars US pour refaire la gare de Détroit

C’est le magasine Automotive News qui en a fait l’annonce hier. Ford va investir cette somme pour un projet de réhabilitation de la gare centrale du Michigan, ancienne gare ferroviaire délabrée et historique de Detroit, ainsi que d’autres sites de quartier. Un projet que Ford avait annoncé il y a quelques semaines. Ford vise à transformer le bâtiment en un campus de bureaux pouvant accueillir jusqu’à 5 000 travailleurs de la technologie et des ingénieurs en logiciels spécialisés dans les véhicules autonomes et les technologies ainsi que le militaire. Ford a indiqué dans un communiqué qu’elle “travaillait avec des groupes et des responsables du développement économique fédéral, de l’état du Michigan et local, cherchant au moins 250 millions de dollars en impôts ou autres incitations pour soutenir le développement des cinq sites de Corktown”.

Ford a déclaré que l’investissement total dans le développement de la gare et le développement de 45 acres de terrains vacants coûteront environ 740 millions de dollars au cours des quatre prochaines années. Ce montant inclut l’acquisition des bâtiments et des terrains, ainsi que les coûts de réhabilitation “qui tiennent compte des exigences de la restauration d’un bâtiment historique tel que la gare”, a indiqué la compagnie.

Ce bâtiment d’une grande élégance est laissé à lui-même depuis des décennies comme le démontre ces quelques images.