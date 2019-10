Ford Ranger vs Toyota Tacoma – Le vétéran ou la recrue

Contrairement aux camionnettes pleine grandeur qui sont quasi exclusives au marché nord-américain, les modèles intermédiaires ont des visées plus internationales. On retrouve des Ranger et des Tacoma du côté de L’Amérique du Sud, certains pays d’Afrique, l’Asie du Pacifique et le Moyen-Orient. Un segment de marché qui a parfois eu la vie dure chez nous en raison des prix des camionnettes pleine grandeur qui dépassaient à peine ceux des intermédiaires. GM a relancé avec succès la gamme des camions intermédiaires avec le duo Colorado et Canyon forçant du coup Ford à réagir. Pour 2019 nous assistons au retour du Ranger après huit ans d’absence sur le marché. Pour ce qui est du Tacoma, il a résisté à toutes les modes et même dans le creux de la vague est resté présent sur le marché

Ford Ranger

Les plus âgés se souviendront du Ford Courier qui a été sur la route de 1972 à 1982. Ce camion de petit format marquait une collaboration entre Mazda et Ford. L’Histoire s’est poursuivie avec le Ranger qui est apparu en 1988 pour se poursuivre jusqu’en 2011. La nouvelle génération de Ranger qui revient pour 2019 ne vise pas la même clientèle qu’à l’origine. D’une part, Mazda n’est plus impliqué dans le dossier et la version 2019 du Ranger est plus imposante que la dernière génération qui remonte à 2011. Ce nouveau Ranger est presque aussi grand que les F-150 de la fin des années 90.

Vocation récréative

Contrairement aux modèles pleine grandeur conçus et pensés pour l’Amérique du Nord, le Ranger, qui a vu le jour en Australie et en Asie du Pacifique avant de venir ici, arbore un style différent avec des rondeurs dans le pavillon typique des modèles outre-mer comme Volkswagen, Mitsubishi et autres. Les pare-chocs différencient le Ranger nord-américain du modèle global: les nôtres sont en acier et sont montés directement sur le châssis pour une durabilité et une résistance supérieures aux chocs. Ailleurs dans le monde, les pare-chocs sont en plastique. Pour le Canada nous avons droit à trois variantes. La version de base XL arrive uniquement avec une cabine allongée. La version XLT vient en cabine allongée ou cabine double (quatre portes) tandis que la version haut de gamme Lariat est uniquement disponible en versions cabine double. Aux trois niveaux de finition s’ajoute aussi pour 1 400 $ le groupe tout-terrain FX4 étant disponible pour chacun des modèles. Cet ensemble comprend quatre roues motrices à temps partiel, des plaques de protection en acier à l’avant et sous le châssis, des amortisseurs et des pneus tout-terrain ainsi que des garnitures gris magnétique.

Toujours fidèle à l’Ecoboost

Ford n’offre pour le moment qu’un seul moteur 4 cylindres 2,3 litres turbo. C’est essentiellement le même bloc moteur que la Mustang qui produit dans le Ranger 270 chevaux et 310 lb-pi de couple avec la même boîte automatique à 10 rapports que la Mustang. Le Ranger vient à la base comme une propulsion et est livrable en option avec 4RM. Cette dernière version vient avec une boîte de transfert à deux vitesses, le différentiel arrière à verrouillage électronique et le système de gestion du terrain de Ford qui permet au conducteur de choisir l’un des modes suivants: normal, Herbe/Gravel/neige, Boue/sable. Vous avez aussi droit à un nouveau régulateur de vitesse hors route à basse vitesse (similaire au contrôle à basse vitesse sur le Toyota Tacoma) de série sur les modèles à quatre roues motrices. Appelé Trail Control, il s’engage à des vitesses allant de 1 à 30 km/h et peut être ralenti à une nouvelle vitesse (au lieu de débrayé) en appliquant le frein. Confortable sur route et très compétant hors route, le nouveau Ranger est aussi capable de remorquer 3 400 kilos (7 500 livres). Vous profitez d’un habitacle silencieux avec la technologie Ford embarquée. Encore trop tôt pour parler de fiabilité. Les prix vont de 31 000 $ à 42 000 $ pour une version Lariat.

Toyota Tacoma

À l’image des autres camions intermédiaires, le Tacoma a commencé modestement sa carrière en 1995 avec un format compact de petit camion à tout faire. Principalement vendu en Amérique du nord et du Sud ainsi que la nouvelle Calédonie, il s’est rapidement imposé comme un camion fiable et solide. La plus récente génération arrivée en 2016 a fait sauter le Tacoma dans la catégorie des camions intermédiaires. L’an dernier le Tacoma a reçu quelques mineures comme la suite de sécurité Safety Sense P qui offre un système précollision avec détection des piétons, une alerte de sortie de voie et feux des route automatiques.

Gamme simplifiée

Chez Toyota, ce n’est pas le choix qui manque. Du modèle de base 2 roues motrices 4 cylindres qui débute à environ 32 000 $ en passant par les modèles TRD hors route et TRD Sport à laquelle vous pouvez ajouter l’option TRD Pro qui revient pour 2019. Le modèle de base offre une cabine accès qui avec deux strapontins derrière pour dépanner deux passagers ou de manière plus réaliste un surplus de bagages. Les modèles à cabine double offrent de l’espace pour 5 adultes et une boîte de 5 pieds (6 pieds pour la cabine accès). L’aspect général est celui d’un outil de travail, le Tacoma ne paye pas mine, mais est efficace. L’exception à cette règle est le TRD Pro avec sa prise d’air surélevée et son bleu pétant ne manque d’attirer l’attention. Ce TRD Pro qui se détaille à 56 345 $ est taillé sur mesure pour les endroits inhospitaliers. Muni d’une plaque protectrice ornée d’un logo rouge, le TRD comprend aussi un système d’échappement en acier inoxydable TRD, des amortisseurs Fox, des ressorts hélicoïdaux avant et des ressorts à lames arrière renforcés et des pneus tout terrain en plus d’une foule d’éléments de luxe à l’intérieur. C’est l’ultime modèle Tacoma. Le modèle de base débute avec un 4 cylindres 2,7 L développant 159 chevaux et 180 lb-pi de couple. La plupart des modèles sont équipés d’une boîte automatique à six vitesses, mais les versions 4×4 des ensembles TRD Sport et TRD Pro sont livrées avec une boîte manuelle à six vitesses. Les camions V6 viennent avec un moteur de 3,5 litres de 278 chevaux et 265 lb-pi. Le V6 offre une capacité de remorquage de 2 900 kilos (6 400 livres), ce qui est moins que le 4 cylindres de Ford. Le 4 cylindres de Toyota ne remorque que 1 590 kilos (3 500 livres).

Avantages du Ford Ranger

Le Ford Ranger est tout neuf, il est donc plus moderne dans sa présentation est plus à jour technologiquement et offre une conduite plus confortable que le Tacoma à meilleur prix et avec une meilleure capacité de remorquage. La version Lariat la plus équipée ira chercher autour de 45 000 $ si vous ajoutez l’option FX4. Il faudra payer plus de 56 000 $ pour l’équivalent dans le TRD Pro chez Toyota. La fiabilité demeure un point d’interrogation, car le Ranger arrive tout juste sur le marché.

Avantages du Tacoma

C’est vrai que le Tacoma est dispendieux, tous les amateurs de camions vous le diront, mais ce camion est indestructible. Vous n’avez pas à vous souciez de la fiabilité et si vous avez le hors route à cœur, à l’exception d’un Jeep Wrangler, le Tacoma TRD Pro est sans doute ce qui se fait de mieux pour aller vous amuser sur des routes impossibles.

Similitudes

Les deux camions d’adressent à ceux qui ne veulent pas de l’encombrement d’un camion pleine grandeur avec suffisamment de capacité pour combler vos besoins. Le format et le nombre de configurations sont aussi assez semblables.

Notre verdict

Sur la base d’une utilisation quotidienne, le Ford Ranger est plus confortable, mieux insonorisé et plus économe en carburant et aura plus de sens pour une majorité de clients. Pour ceux qui veulent d’abord la robustesse et un camion à l’épreuve de tout, le Tacoma est le seul choix. Et attention le Tacoma nous promet de nombreuses améliorations pour 2020.

Fiche Technique

Ford Ranger Toyota Tacoma

Transmission Auto 10 vitesses 6 vitesses (manuel et auto)

Rouage 4RM 4 cyl 2RM

Consommation (ville) 11,8 L/aux 100 km 12,1 L/aux 100 km

Consommation (route) 9,8 L/aux 100 km 10,1 L/aux 100 km

V6 4RM (aut)

13,2 L/aux 100 km

10,7 L/aux 100 km

Réservoir de carburant 68 litres 80 litres

Moteur

Type Essence Essence

Puissance 270 cv 159 cv

Couple 310 lb-pi 180 lb-pi

Cylindres 4 cylindres 4 cylindres

Cylindrée 2,3 litres turbo 2,7 litres

278 cv

265 lb-pi

V6

3,5 litres

Capacités

boîte 5 et 6 pieds 5 et 6 pieds

Capacité remorquage 3 400 kg 1 590 kg (4 cylindres)

2 600 kg (V6)

Extérieure 4RM V6

Longueur 5 334 mm 5 392 mm ou 5 727 mm

Largeur 2 159 mm 1 889 mm ou 1 910 mm

Hauteur 1 803 mm 1 793 mm

Empattement 3 200 mm 3 235 mm ou 3 571 mm

Garantie 3 ans/60 000 km 3 ans/60 000 km

Prix 30 969 à 42 289 $ 31 000$ à 56 345 $

Ford Ranger

Nous avons aimé

Châssis rigide

Confort de roulement

Compétence hors route

Capacité de remorquage

Nous avons moins aimé

Finition ordinaire

Style sans éclat

Un seul choix de moteur

Toyota Tacoma

Nous avons aimé

Fiabilité reconnue

Capacité hors route (TRD Pro

Qualité de fabrication

Nous avons moins aimé

Modèle vieillissant

Consommation de carburant assez élevée

Moteur 4 cylindres inutile

