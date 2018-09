Ford lance le Falcon le 2 septembre 1959

En ce jour de 1959, Henry Ford II a présenté la Falcon considérer comme voiture compacte via la télévision en circuit fermé aux téléspectateurs de 21 villes. Le véhicule serait officiellement mis en vente le 8 octobre pour l’année modèle 1960 et il devint un succès instantané les concessionnaires ayant acheté les 97 000 unités disponibles le lendemain de la diffusion en circuit fermé. La voiture, qui avait comme slogan “The small car with the big feel,” ou (La petite voiture au grand air), était l’une des nombreuses petites voitures produites par les constructeurs américains après des décennies de voitures géantes avec des montagnes de chrome. La raison d’être de cette Falcon était de rivaliser avec les importations européennes telles que VW et Fiat, qui offraient une excellente économie de carburant. Les voitures américaines deviennent rapidement plus petites à la fin des années 50. Les ventes de voitures d’importation ont bondi de plus de 1 000% entre 1954 et 1959, représentant une part de 10% du total des ventes de voitures américaines. Chevrolet a présenté à la même époque la Corvair et Chrysler avait la Valiant, tous deux en concurrence avec la Falcon.

La Falcon sera produit de 1960 à 1970 et comportait des coupés, des berlines, des familiales, des cabriolets, des berlines et, bien sûr. La base du Ranchero au début des années 1960 était aussi basé sur un châssis de Falcon. Ford a vendu plus de 1 000 000 lors des deux premières années de production. Le Falcon a été produit de 1962 à 1991 et de 1960 à 2016 en Australie.