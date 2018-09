Ford lance la Pinto le 11 septembre 1970

Voulant répondre à une offensive japonaise dans le mondes des voitures compactes, Ford présente la Pinto en 1970. Le véhicule a été produit pour les années modèles 1971 à 1980 et plus de 3 millions d’unités ont été fabriquées tout au long de son parcours. Cependant, ce n’était pas le fait que la Pinto était la première voiture produite en série à être équipée de la direction à crémaillère qui l’a rendu célèbre. La voiture que l’on appelait affectueusement le BBQ 4 places avait un réservoir d’essence particulièrement vulnérable. La Pinto et son cousin le Bobcat chez Mercury sont devenus tristement célèbre pour l’incroyable capacité à prendre feu si un autre véhicule entrait en collision avec la partie arrière du véhicule à une vitesse supérieure à 20 miles à l’heure. Le plus tragique dans toute cette histoire est que Ford était bien au fait de ce problème et N’a jamais procédé à un rappel. Ford avait évalué qu’une vie humaine valait environ 200 000 $ et qu’il serait plus économique de payer pour les décès suite à un accident que de faire des rappels.

Le 10 août 1978, trois jeunes filles sont décédées lors d’un accident de la route près de Goshen en Indiana. Les jeunes filles étaient à bord d’une Pinto 1973. Une fourgonnette à percuter le véhicule à l’arrière et les jeunes filles ont brûlé dans la voiture. Peu après l’incident, un grand jury de l’Indiana décide d’intenter une poursuite criminelle contre la compagnie pour homicide involontaire. Officiellement, les familles de 27 victimes de la Ford Pinto ont obtenu réparation et Ford fut condamnée à une amende de 125 millions de dollars avant que cette amende ne soit réduite à… 4 millions en appel. Selon une enquête de 1991 du Rutgers Law Review, ce serait plus d’une centaine de victimes qui serait à dénombrer dans des impacts par l’arrière en Ford Pinto. La Pinto a finalement été retiré du marché en 1980 car plus personne ne voulait se trouver au volant de se danger public même si le problème du réservoir à essence avait été réglé en 1974.

Une analyse interne des coûts et des avantages préparée par Ford a révélé qu’il en coûterait 11 dollars par voiture pour résoudre le problème fatal, qui s’élevait à 137 millions de dollars. Ford a comparé ce chiffre à un montant estimé à 49,5 millions de dollars en poursuites potentielles en raison de la grave erreur et le rapport a jugé «inefficace» de régler le problème. Le rapport indiquait que Ford devrait probablement payer 200 000 dollars pour chaque décès qui résulterait du problème. La décision de Ford de continuer à produire le Pinto a provoqué un tumulte massif et, en 1978, un jury californien a accordé 128 millions de dollars à un demandeur dans une affaire Pinto.